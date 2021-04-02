【回憶殺】電視節目《我就是演員》常有大咖影帝影后當嘉賓，曾有一期章子怡看到被封為「小鞏俐」的余男，卻驚呼「我不認識她」，讓現場不少人看傻，掀起網友暴動，因為余男可是大陸唯一拿過國際11個影后的演員；余男昔日在感情上曾遭知名導演背叛，甚至不得已拿掉小孩，目前42歲的她身價破百億，但她卻選擇單身不將就。

余男出生在家境優渥的大連海軍大家庭裡，爺爺奶奶還是大陸第一代留學生，在高中時的她有兩個夢想，第一是當警察，從事偏心理輔導那方面；另一個就是當演員，湊巧的是，余男高三那年北京電影學院有史以來第一次到大連招生，沒有特殊才藝的她，拿著一本小說就去考試，驚喜的是，放榜時錄取的只有余男。

但個性低調又有自己生活節奏的余男，赴北京求學時期才發現自己和大多數人「格格不入」，不喜歡交際，連老師都忍不住說，「那妳當什麼演員啊」；儘管外界不看好，她卻莫名相信自己，另外她的自信也讓導演王全安注意到，帶著她踏入大銀幕的世界。

男星吳京昔日更曾表示，余男是他最感激的人。(圖/ 摘自微博)

余男就在王全安的引導下，從《月蝕》、《驚蟄》、《圖雅的婚事》和《紡織姑娘》，10年間就獲得許多知名國際大獎的最佳女演員獎，她還精通英語和法語，也讓不少國外導演邀約拍戲，優秀的演技和東方美的外貌，在國際間還被封為「小鞏俐」。另外，余男還擔任過釜山國際電影節、柏林電影節和芝加哥國際電影節的評委。

在事業一帆風順，甚至目前身價破百億的狀態，余男卻寧願單身，那是因為過去她曾有一段無疾而終的10年戀情，對象正是陪著她在電影世界闖蕩的導演王全安；余男和王全安亦師亦友亦愛人，王全安在柏林電影節頒獎台上給了余男深情一吻，讓全世界知道他們的戀情，兩人在事業上更相輔相成。

現在的余男狀態更好，也更懂得愛自己。(圖/ 摘自微博)

原本余男早已是王全安一家人默認的兒媳婦，豈料，在她懷有3個月身孕時，王全安卻提出分手，余男不哭不鬧地收拾東西離開，更投入工作；沒多久王全安就和女星張雨綺領結婚證，余男也只能拿掉小孩，整理好心情繼續生活。

經歷過一段慘痛的回憶，余男更把重心放在工作上，也讓她成為大陸電影票房保證，雖然近年她的作品越來越少，但影迷都認為她的選擇更加謹慎了，無論是在工作還是戀愛上，都選擇不將就。

(中時新聞網)