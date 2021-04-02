挑優質對象不踩雷！ 算命師曝富二代面相關鍵特徵（ft.簡少年）

不用為金錢煩惱是許多人的夢想，但究竟何時才能交好運、大富大貴呢？網紅命理師簡少年表示，從額頭、髮際線等細節，便可看出到底這個人是「年少有為」還是「中年轉運」。

面相又可從上、中、下庭做分割，從面相看出幾時交好運。(圖/取自網路、本報資料照)

首先，算命師簡少年又將面相分為三個區塊，額頭代表早年(30歲前)的發展，眼睛與鼻子代表中年時期的發展，嘴巴至下巴則代表晚年的運勢。若是額頭飽滿之人，髮際線也沒有雜毛，代表早年容易大富大貴。他也特別提到，除了符合以上條件，如果雙耳高於眉毛那就更不得了，30歲以前必定能買房子。譬如臉書創辦人馬克·祖克柏 ，年僅20多歲就大有成就。

算命師表示，面相中嘴部豐滿有肉，比方猴子，晚年可以賺非常多錢。(圖/本報資料照)

提到中年轉運，就看太陽穴與顴骨部位，如果豐滿有肉表示30歲後開始交好運。命理師簡少年更表示，擁有這樣的面相，通常另一半的能力也相當不錯。而晚年時期富貴特徵，要如同猴子的嘴部豐滿有肉。例如王永慶先生，嘴巴附近飽滿有肉，晚年發展也很好。

算命師簡少年也教大家幾個挑選對象的小撇步，比方顴骨大又有肉、鼻子挺拔的人，這樣的面相個性活潑、交際手腕良好，最好像麵包超人的臉那樣圓潤飽滿，就是屬於旺夫旺妻的面相。譬如蔣公的母親，不僅旺夫，連孩子也光宗耀祖，是很好的例子。

算命師簡少年判斷是否富貴人家關鍵，女生有兔牙、男生後腦勺髮際線平整無雜毛。(圖/取自網路)

除了從面相觀察，簡少年也教大家如何辨別是否富貴人家，首先吃飯很慢的人比較容易留財，若加上手掌有肉表示此人很有福氣。他提到，最好的手掌必須符合「短小肥軟」四個特點，這樣的人必有成就。若要判別男性是否有富貴命，可以從後腦杓髮際線判斷，如果平整沒有雜毛，通常家庭背景不會太差。至於女性如何判斷，就要從門牙來看，擁有兔寶寶牙，最好比兩側牙齒長，代表此女性家世良好。

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