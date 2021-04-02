好萊塢一線女星綺拉奈特莉(Keira Knightley)擁有優雅又帶點甜美的臉蛋，身材骨感的她，尤其適合古典打扮，能展現一種節制下的性感，綺拉因演出《神鬼奇航》系列電影而在全球走紅，她登上一線女星之列，並被封為「英倫玫瑰」，而她為了戲好，多年來不排斥任何裸露安排，但今年綺拉公開表態，不再拍「為男性服務」的裸戲，在圈內投下震撼彈。

綺拉奈特莉的媽媽是劇作家、爸爸是演員，可說是出身演藝門第，因此7歲就成了小童星，也自此確立演員志向，在校時以優秀的成績，換取爸媽信任並同意她入行發展，而綺拉在少女時期就曾為藝術奉獻，在電影《鬼地方》中全裸演出，當時她才15歲，2002年出演迷你電視劇《濟瓦格醫生》時，也大開尺度展演強慾激情戲，裸露對綺拉而言，向來不是問題。

作為知名精品香奈兒多年來的代言人，綺拉奈特莉在不久前，選在品牌的Chanel Connets Podcast中宣布重大消息，表示未來將拒絕所有男性導演執導的裸露戲，以及所有「男性視角」的裸露拍攝邀約，坦言確實是當了媽媽之後，認真反覆思考後做出的決定，並揭露從影近30年的真實心聲。

綺拉奈特莉表示，生了孩子後，她就將「拒演裸戲」加進合約條件中了，自嘲一部分是因為虛榮心，但更重要的，是受不了「男性凝視」，更進一步解釋她所拒絕的，是那種為男性服務的糟糕裸露激情戲，「全身脫光並抹油，邊跟男星呻吟演出邊被品頭論足」，這樣的拍攝現場讓她感到非常不舒服，直言這種時候導演通常要求她看起來要是性感的女人，但綺拉的心聲是：「你大可找別人，這種角色明顯不是非我不可」。

她也表示不是說自己不再接受任何挑戰，也不是完全不接裸戲，而是若之後有作品是講述身為母親或女性自我認同的角色，她絕對樂意接演，尤其是有親身經歷並理解這核心的女導演來執導，她完全願意與之合作。

(中時新聞網)