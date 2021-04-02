為了解運動是否能增加大腦血流量、改善動脈硬化程度，進而減輕輕度認知障礙的症狀，德州大學西南醫學中心(UT Southwestern Medical Center)針對70名年長患者進行為期1年的實驗。結果發現，相較於每天從事伸展、拉筋運動的參與者，已有輕度認知障礙的老年人在進行中強度或高強度有氧運動1年後，不但大腦血流量增加，連帶動脈硬化程度也獲得改善。

相關研究成果已發表於2021年3月份的《阿茲海默症期刊》。論文中指出，全球65歲以上的老年人，約5分之1的人出現輕度認知障礙。輕度認知障礙會讓大腦產生細微變化，並影響記憶、決策力、判斷力與推理能力。隨著認知障礙逐漸嚴重化，最終演變為包括阿茲海默症在內的失智症。

現有實驗已證實，若流入大腦的血液量低於正常水平，便容易造成通往大腦的動脈硬化、輕度認知障礙與失智症。研究還指出，定期有氧運動可改善健康老年人的認知與記憶力；不過，文獻卻還未證實運動、動脈硬化與腦血流量，是否存在關聯性。

為此，研究團隊召集70位年齡介於55歲至80歲的老年男性與女性。所有參與者都已確診出現輕度認知障礙，每位參與者在實驗之初都須進行認知測驗、體能測試與大腦核磁共振掃描。

研究團隊將所有參與者分為2組，一組執行中等強度或高強度有氧運動，另一組進行伸展運動。實驗長達1年，期間每週3至5次、每次30至40分鐘。運動過程中，參與者會配戴心律監測器，而在實驗最初的4至6週內，有專業的運動生理學專家監測全程。

最終，僅有48人完成所有實驗(伸展組29人、有氧運動組約19人)。結果發現，相較於伸展組，在經過1年的訓練後，有氧運動組參與者的頸部動脈硬化程度下降，流向大腦的血液量增加；且隨著最大攝氧量的提升，動脈硬化與大腦血流量的改善就愈明顯。不過，伸展組則沒有出現類似益處。

雖然受測者的記憶力與其他認知功能沒有出現顯著變化；但研究團隊分析，這是因為分析樣本數較少或實驗時間較短。研究團隊強調，隨著血流量的改善，認知能力也會出現變化。事實上，該團隊正進行運動與降低阿茲海默症風險的研究，試圖找出兩者間的關聯性。

研究團隊總結，目前運動對老年人認知能力的影響，學界所知還相當有限。但愈來愈多研究證實，運動有助於減緩老人記憶力衰退與失智的發生；這項研究證實，有氧運動可以改善大腦血流量與頸動脈硬化，使得輕度認知障礙的症狀有所緩解，進而讓其惡化為阿茲海默症的機會下降。

依照最大心跳率，有氧運動可分為低強度、中強度與高強度三種。低強度最大心跳率約為50%至63%，以30歲的成年人來說每分鐘心跳約95至120下。中強度為64%至74%最大心跳率，以30歲的成年人來說每分鐘心跳約122至141下。高強度約75％～94％最大心跳率，30歲的成年人約落在每分鐘143下至179下。

(中時新聞網)