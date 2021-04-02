2021年大聯盟例行賽於2日開打，台灣運彩也推出了「冠軍」玩法，去年世界大賽冠軍道奇隊仍是最大熱門，不僅維持去年的冠軍班底，還簽下去年國聯賽揚獎得主鮑爾（Trevor Bauer），奪冠賠率3.30傲視群倫。

道奇被看好其來有自，原本已有賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw）與新生代王牌伯勒（Walker Buehler）坐鎮，如今又加上去年自責分率僅1.73的鮑爾，先發輪值又升級了一個檔次。就連去年因新冠疫情告假的賽揚獎左投普萊斯（David Price），今年開季都無法擠入先發五虎，就可看出道奇投手陣容的強大。

打線方面，道奇由當今最全能的貝茲（Mookie Betts）領銜，貝林傑（Cody Bellinger）、席格（Corey Seager）也都是MVP等級的強打。大聯盟今年恢復162場例賽，鮑爾生涯不曾達到單季200局門檻，或許是個考驗，但他只簽3年合約，且前兩年都有脫逃條款，擺明為了冠軍戒指而來，肯定會全力以赴。

冠軍玩法除了季前分析戰力，想要獲得高賠率的收益，另一關鍵是在球季中掌握低點買進。但以專家看好道奇挑戰例賽110勝的超高標來看，隨著開季後高奏凱歌，衛冕軍的奪冠賠率只會愈來愈低，看好道奇的彩迷可能要盡快出手，或者搭配其他隊伍，把道奇的3.30賠率當作保本之用。

教士與新銳游擊手小塔提斯簽下破天荒的14年長約，奪冠賠率高居第3名。（美聯社資料照）

其他熱門隊伍方面，「邪惡帝國」洋基不論在台灣運彩的奪冠賠率（5.25），或是《ESPN》預測的戰力排行，都僅次於道奇。畢竟洋基簽了賽揚獎右投克魯伯（ Corey Kluber），倘若賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）兩門重炮能夠保持健康，洋基的長程火力在大聯盟仍屬A級。

教士在運彩的奪冠賠率8.00排名第3，擁有達比修有與當今最強左投之一史奈爾（Blake Snell），內野有馬恰多（Manny Machado）坐鎮，教士甚至與新銳游擊手小塔提斯（ernando Tatis Jr.）簽下破天荒的14年長約，企圖心顯而易見。但在國聯西區有道奇攔路，教士近年的大筆投資能否收成？今年似乎還欠了點火候。

運彩冠軍賠率與《ESPN》戰力分析的前7名隊伍相同，只是勇士、白襪、大都會、雙城在4至7名的順序稍有出入。值得一提的是去年美聯冠軍光芒隊並不在運彩冠軍賠率的前8名，但《ESPN》仍看好這匹有低薪資、高績效的老牌黑馬。光芒在運彩的奪冠賠率為15.00，美聯封王的賠率則是8.00，彩迷或可押寶看看。

(中時 )