每年的第一季末應該是投資人最忙碌的季節，上市公司陸續公布年報，同時也公布股利政策，此時正是投資人用心檢視企業最好的時機，每年的這個時候，我總是準備好筆記本，仔細記錄每一家公司公布的ＥＰＳ，還有配發的股利政策，就像是每一年度的健檢一般，這是檢視企業最好的機會。

例如，水泥股中，我特別注意到台泥及嘉泥。台泥第四季淨利六六．九二億元，ＥＰＳ一．一一元，全年ＥＰＳ四．一八元，去年第一季受到疫情影響，ＥＰＳ只有○．五元，如果今年這個因素排除，大家可以進一步去想，台泥今年ＥＰＳ可能逼近五元，而今年配發三．五元現金，股價漲上去後，殖利率仍逾七％，也許下一個中位數是在五○元上下，對長期投資的人來說，這是最好的定存標的。

而台泥最大股東嘉泥，第四季靠著台泥股息挹注，創造了十二．三九億元淨利，ＥＰＳ一．六元，全年ＥＰＳ二．二八元，每股淨值三七．六一元，今年配發一．四元現金，這是難得好公司，也算是物美價廉的好標的。

南紡養出金雞母

再往下看塑化股，去年台達化與台聚集團股都大放異彩，上周我提到的聯成股價也出現不小的漲幅，眾所矚目的達新去年賣地創造了五四．二九億元的淨利，ＥＰＳ高達三九．一七元，每股淨值拉升到九一．一六元，去年才減資三成，日前進一步宣布再減資二八．五％，股本將變成九．九一億，這可能是公司考量長期發展的瘦身政策，資本額減到十億附近，公司可能長期配發八元股息，上半年四元，下半年四元，達新會成為穩健的高殖利股，如果採取每年配息八元的政策，對穩健的投資人來說會是很好的標的，本業有更大進展，會更有投資價值。

紡織股中，最值得注意的焦點是南紡，下半年出現好成績，第四季淨利六．七九億，ＥＰＳ○．四一元，去年ＥＰＳ○．五七元，第四季有佳作，這其中南紡有二一％的南帝化工帶來很大助力，南帝去年乳膠大放異彩，全年淨利三五．四九億元，ＥＰＳ七．二一元，全年配發四元股息，南帝旗下還有一家持股四四％的南美特，生產ＣＶＤ材料表面處理液，也打入台積電供應鏈，未來也會是南帝生蛋金雞，南紡持有南帝一．○五五億股，這也是南紡未來發展很大助力，這次我們到南紡參訪，南紡除了購物中心，還準備把大成鋼對面原來的舊廠開發成科技園區，看起來南紡的資產開發已駕輕就熟。在南紡附近的東和紡織也是台南的資產大戶，這次也受到青睞，股價開始翻揚。

股利政策看出企業力度

這次中國抵制拒絕使用新疆棉花的知名品牌大廠，像H&M、Burberry、Nike、Adidas等，可能造成全球供應鏈出現更大變化，台灣的成衣與鞋業代工可能有更大發揮的空間，尤其是成衣業，過去中國的申洲國際一枝獨秀，這回台灣的儒鴻與聚陽似乎有更大機會；儒鴻去年第四季淨利十五．九四億元，ＥＰＳ五．八一元，全年ＥＰＳ十五．五一元，今年很可能有上看二○元以上的實力，股價也逐漸逼近五○○元；而聚陽去年全年ＥＰＳ九．三五元，也寫下好成績，今年配息八元。儒鴻連續三年都配十一元。

股息的配發對上市櫃公司來說，展現了企業的力度與企圖心，今年股息成長率躍升最大的是日月光投控，宣布股息四．二元，這比前一年度二元成長逾一倍，去年第四季淨利一○○．四四億，ＥＰＳ二．三一元，可以看出日月光整併矽品效益逐漸浮現，今年矽品宣布在彰化投資八○○億，日月光也成了楠梓科技園區代表性企業，以日月光前兩個月營收都出現逾三○％的成長來看，股價一○○元可能成為底部，今年向上發展的格局會加大。

從配息的角度來看，聯電整個集團都有向上提升的力量，聯電前一年配息○．八元，今年決定配發一．六元，配息率增加一倍，也代表聯電的企圖心，去年全年ＥＰＳ從○．八三元提升到二．三五元，今年半導體景氣向上看，假如聯電ＥＰＳ可以向上挑戰三元，格局也會改變！聯電的大股東矽統今年決定配發○．八元股票及○．八元現金，本業不佳，否則股價會更有看頭。

上市公司決定配發股利，或是籌資行為，往往也是股價動能的延續，像力積電在冠蓋雲集中銅鑼廠動土，這個斥資二七八○億大投資案子，未來一定會讓力積電產生很大變化，去年獲利三八．○六億元，ＥＰＳ一．二三元，但董事長黃崇仁預告今年有上看一二○億元的潛力，四月的重頭戲是力積電要辦理每股四○元的現金增資，將募集一二○億資金，原始股東現金增資比率八．七％，會引起市場正面回應，增完資後，力積電下一個重頭戲會是上市的規劃。

太陽能電廠售電利潤佳

今年在興櫃可能也會上市的秀育，年報也端出好成績。秀育是鍵盤等關鍵零組件廠，去年上半年ＥＰＳ一．七三元，下半年六．四四元，全年八．一七元，全年股息配發四．六元，上半年一．六元，下半年三元，資本額六億，今年成長力道強勁，股價反應本益比仍低，今年若從興櫃轉上市，應值得期待。

這次到台南參訪，看到安集，對於太陽能產業的了解又更進一步。安集去年ＥＰＳ二．四五元，配發現金○．九六元，除了組織太陽能模組，還有電廠，更進一步跨進３Ｄ列印領域，看起來，太陽能電廠的利潤遠遠大過太陽能模組的製造生產，像元晶到去年下半年才賺錢，茂迪賺了兩季又出現虧損，聯合再生還要再減資四三．四二％，才能把每股淨值拉升到十元以上，太陽能的模組製造仍然是辛苦產業，不過太陽能電廠售電的收入比較值得期待。

大亞轉投資的聚恆，是完全以太陽能光電系統整合及建置為主的企業，去年營收二六．一一億 元，去年下半年完工進帳淨利三．二億元，ＥＰＳ六．四元，全年ＥＰＳ六．三九元，今年將配發一．五元現金及二元股票，以聚恆只有五億股本，增資也只有六億資本額，今年殖利率超過七％以上，這是在興櫃市場值得深入研究的公司。（全文未完）

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先探投資週刊2137期

(中時新聞網)