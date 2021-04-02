侯佩岑和證券公司副總裁黃柏俊，婚後陸續生下2個兒子Ian、Ethan，近日她帶著夫兒和媽媽林月雲上大陸真人秀《婆婆與媽媽》，一家人去練習擊劍，未料夫妻教育分歧，讓孩子忍不住當場大哭。

最新一集節目中，侯佩岑和黃柏俊帶著6歲大兒子Ian學擊劍，可Ian練習沒多久，就因為覺得劍太重想放下，侯佩岑、林月雲見狀都過去關心他，要Ian休息一下，可黃柏俊卻勸說「練習就是要這樣」、「我們再練習一下」，堅持要兒子繼續練習，侯佩岑則想讓他先放下劍，換練習腳的部份，看爸媽意見不一，Ian最後忍不住撲向侯佩岑懷中大哭，侯佩岑也急忙阻止老公「你不要force（強迫）他！」

侯佩岑和老公教育分歧，讓兒子忍不住哭了。（圖／翻攝自微博）

Ian哭到一半還不忘委屈控訴「爸爸怎麼對我這麼兇」，所幸最後經過鼓勵仍打起精神恢復練習，後來Ian和父母各自對戰一場，侯佩岑故意輸給兒子，增進Ian的自信心，黃柏俊則不斷擊退Ian，夫妻倆教育觀點大不同。

事後，三個大人坐下來討論教育方式，侯佩岑認為要適時給予孩子鼓勵稱讚，黃柏俊表示下次會改進後，侯佩岑再告訴丈夫：「你是他的偶像，所以你講的話對他來說很重要，你要記得鼓勵跟督促都同步」。

影片播出後，引發不少網友共鳴「教育孩子太寵愛孩子會成玻璃心，太嚴了又會失去自信心，把握好度最重要」、「教育孩子可太難了」、「教育上有分歧真的很正常啊！多溝通多陪伴」。

(中時新聞網)