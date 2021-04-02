就算是專職家庭主婦，也時常因家事太多，忘記自己原本正在烹煮的食物，一名人妻就PO文表示，丈夫把綠豆湯放在電鍋，就這樣忘得一乾二淨，3天後才想起來，她一打開鍋蓋差點沒崩潰，因為綠豆全都發芽了。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO文「電鍋打開有驚喜」，並附上一張照片，原來是丈夫原定要用電鍋煮綠豆湯，但把綠豆泡水後放進去就忘得一乾二淨，經過3天總算想了起來。

3天後，人妻打開鍋蓋差點沒崩潰，綠豆已經全部發芽，還發出噁心的味道。(圖／爆怨2公社)

原PO表示，打開鍋蓋那一瞬間的味道真的只有X可以形容，她也傻眼表示，丈夫總是嫌棄她忘東忘西，但看起來自己好像也沒好到哪去。

網友看到後笑翻：「生命會自己找到出路…我信了……」、「好有味道的畫面」、「我也聞過這味道，一通電話害的...」、「現成豆芽菜耶，不用去市場買了」、「快移植，還有豆芽菜可以收成」、「綠豆湯變成豆芽菜湯了....」、「這真的假的啊XD」、「原來豆芽菜是這樣來的，長知識」。

(中時新聞網)