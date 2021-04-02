米粉們最期待的年度慶典又來啦！小米台灣今（1）日宣布將於4月6日起於全通路展開一年一度的米粉節活動，除了5G旗艦「小米11」將於4月2日正式開賣，小米米粉節活動首日將推出多款智慧家居新品，包含新一代看門神器「小米智慧門鈴2」、居家清潔助手「米家無線吸塵器G9」以及單身族及小家庭必備的「米家電子鍋mini」，持續完備智慧家庭版圖。

「小米智慧門鈴2」 24小時掌握居家安全

為了讓用戶即時掌握所有來訪訪客及維護居家安全，小米推出新一代看門神器「小米智慧門鈴2」，搭載個人化PIR人體感應傳感器，可24小時即時偵測門前異動，100°超大PIR偵測角度，最遠偵測距離可達5公尺，當有人逗留於家門前，可立即拍攝短影片並發送通知到手機，讓用戶出遠門也可隨時掌控居家狀況。

而配備新一代人工智慧晶片，讓小米智慧門鈴2可即時進行AI人型偵測，並透過三段靈敏度設置，有效減少環境、光線、飛蟲等引起的誤判；透過高畫質紅外線夜視功能以及內建 IR-CUT 雙濾鏡，讓小米智慧門鈴2即使在燈光昏暗的狀況下，也能自動切換至夜視模式清楚拍攝周遭環境。小米智慧門鈴2高達139°的大廣角拍攝更全面，無須擔心隱藏在視線死角的風險，搭配1920 x 1080高解析度記錄影像，讓門外視野更清晰。

小米智慧門鈴2支援主客雙向對講功能，當訪客按門鈴時，用戶的手機將收到推送通知，點擊通話即可與訪客對談；此外，更支援「快遞件放門口」等快捷回覆以及變聲功能，用戶除了可以原聲與訪客對話，還可轉換為大叔聲、小丑聲，即使獨自在家也可降低風險。同時，配備一組大音量的門鈴接收器，即使環境吵雜也不怕錯過門鈴聲，透過米家APP可彈性設置響鈴時間、開啟勿擾模式，利用內建4種音效及多級音量控制調整喜愛的音效及音量大小，兼顧家人的作息時間。

小米智慧門鈴2具備多重防遺失保障，透過強拆警報、雲端帳號綁定，當偵測到門鈴被拆除時，小米智慧門鈴2將發出警報聲並拍攝影片發送至手機。小米智慧門鈴2售價為新台幣$1,195元，將於4月6日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物陸續開賣。（各通路開賣日期謹依實際到貨訊息為準，現貨請洽詢各通路/門市）

米家無線吸塵器 G9高效除塵 清潔零死角

米家無線吸塵器G9搭載每分鐘10萬轉的高速無刷馬達，在120AW的吸入功率及大直徑高扭力的V型毛刷加持下，可深入縫隙、清除地毯上的頑固灰塵及細小微塵；同時，所配備的HEPA濾網具備99.97%過濾功效，可深度清潔家中角落。吸頭上防纏繞毛髮設計及獨特的滾輪設計，能幫助吸塵器在地毯上輕鬆行走，使用更順暢有效率。

小米米粉節推出「米家無線吸塵器G9」新品。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

為滿足用戶的各種居家清潔需求，米家無線吸塵器 G9除了高扭力地刷之外，更配備3種刷頭，包辦全屋清潔；迷你塵螨吸頭專為清潔皮屑、毛髮而生，強勁吸力可吸入床褥深層纖維，有效吸除寢具、沙發、布材質座椅上的頭髮、寵物毛髮和皮屑；縫隙吸頭扁平、狹長的設計可深入狹窄縫隙，打掃平時難以觸及的角落；二合一毛刷以柔軟的毛刷與鍵盤、沙發、床單緊密貼合，有效吸除表面灰塵的同時也不易傷害家具。

此外，米家無線吸塵器G9擁有60分鐘續航力，讓用戶可一次完成掃除工作；懸掛式充電架同時兼具充電及收納功能，擺放不佔空間，而配備的0.6L可拆卸式集塵杯，讓用戶無須頻繁清理，且一鍵輕鬆倒塵。米家無線吸塵器 G9售價為新台幣$5,495元，「2021小米米粉節」期間特別回饋直降新台幣$500元，特惠價只要新台幣$4,995元，將於4月6日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物陸續開賣。

單身族、小家庭必備米家電子鍋mini

因應單身族、小家庭的居家烹飪需求，小米推出米家電子鍋mini，提供1.6L 容量選擇，可一次烹煮約6碗的米飯。提供400W 強力烹飪及不同烹飪模式，快煮模式以強火力快速烹飪、煮粥煲湯模式以文火慢煨，燉煮出細膩入味的佳餚；配備的上下雙感溫探頭可監控烹飪溫度，動態調節熱功率輸出，避免溢鍋。此外，支援超過3000+ 米種烹飪曲線，可針對不同米種智慧烹調，透過預熱軟化、中溫吸水、大火煮沸、沸騰糊化、燜飯再加熱，烹煮出鬆軟可口、勁道Q彈的米飯。

小米米粉節推出米家電子鍋mini支援超過3000+ 米種烹飪曲線，可針對不同米種智慧烹調，烹煮出鬆軟可口、勁道Q彈的米飯。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

米家電子鍋mini配備1.7mm 厚質不沾鍋膽，包含大金 PFA 粉末塗層、水位線專用塗層、大金高聚合力內塗層、合金均勻導熱層、耐銹防磨等5層厚質鍋膽，烹煮時內膽受熱均勻，表面光滑不易沾鍋、易清潔。同時，支援APP 智慧連動，用戶可24小時智慧預約，透過APP內建的大量營養食譜，一鍵即可遠端操控，做出多樣美味料理。此外，透過設置的保溫按鍵，可全天候長效保溫餐點。米家電子鍋mini售價為新台幣$1,495元，將於4月6日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物陸續開賣。（各通路開賣日期謹依實際到貨訊息為準，現貨請洽詢各通路/門市）

為回饋米粉們的支持，小米米粉節自4月6日起至4月11日止於各大通路展開，手機直降再領券，最高折千元，更祭出超過60個品項直降、滿額贈好禮、組合套裝、頁面領取優惠券等眾多優惠，邀請米粉們一起同歡！而為陪伴米粉們度過春假，米粉節活動更於4月2日起於全台小米實體門市搶先開跑，讓連假出遊的米粉們提前享受超值優惠！

(科技)