米粉們最期待的年度慶典又來啦！小米台灣今（1）日宣布將於4月6日起於全通路展開一年一度的米粉節活動，除了5G旗艦「小米11」將於4月2日正式開賣，更推出「小米智慧門鈴2」、「米家無線吸塵器G9」「米家電子鍋mini」，持續完備智慧家庭版圖。

小米將於4月6日至4月11日止，舉辦年度最強檔「2021小米米粉節」，祭出小米手機折上折優惠，最高折新台幣$1,500元，同時多款熱門商品限時限量秒殺、超過60個品項直降、購物滿額贈、組合套裝與頁面直領優惠券等眾多優惠，！為迎接春假來臨，小米米粉節活動搶先於4月2日起在全台小米實體門市開跑，讓米粉們連假出遊逛街時，提前享受超值優惠。

小米年度5G旗艦 – 小米11將於4月2日全通路正式開賣！小米11配備1 億800萬像素的AI三鏡頭專業級相機，更擁有WQHD+ 2K超高解析度6.81吋120Hz四曲面AMOLED螢幕，同時搭載全球首發Qualcomm Snapdragon 888 5G行動平台，及配備音響品牌Harman Kardon專業調教的立體雙揚聲器，支援55W有線及50W無線快充。另外，小米11更提供總價值超過新台幣4千元的免登錄超長2年保固與1年內1次免費螢幕維修，及維修免費到府收送服務。小米11售價新台幣$21,999元，於「2021小米米粉節」期間在活動頁面領取手機專用券，享折價新台幣$300元與積分雙倍累積。

「2021小米米粉節」活動總表。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

「2021小米米粉節」針對多款5G手機產品推出最高千元直降活動，包含搭載高通Snapdragon 865處理器的小米10T 5G直降$1,000元，優惠價$12,999元，領專屬現金券再折$500元；小米10T Lite 5G直降$500元，優惠價$9,499元；Redmi Note 9T 5G直降$500元，4GB+128GB優惠價$6,999元，領專屬現金券再折$500元，而4GB+64GB直降$500元，優惠價只要$6,199元。

同時，2021小米米粉節中多款智慧家電同步推出有感直降，米家空氣淨化器 Pro直降$1,400元，優惠價$5,495元，領券最高再折$1,000元；米家掃拖機器人直降$1,250元，優惠價$7,745元，領券最高再折$1,000元；「家掃拖機器人 G1直降$700元，優惠價$4,295元，領券最高再折$1,000元；米家手持無線吸塵器 Lite直降$700元，優惠價$4,295元，領券最高再折$1,000元等。

於「2021小米米粉節」自4月6日至4月11日止，每天中午12點整推出不同的四款限時限量熱門單品，包括米家無線吸塵器 G10限時秒殺價$5,995元、小米手環 5限時秒殺價$745元、小米便攜相片印表機限時秒殺價$1,295元、米家床頭燈限時秒殺價$645元等，快來拼手速搶優惠，

另外，經典的滿額贈好禮米粉節也不會少，單筆消費（不含手機）滿$9,000元，即贈小米手環 5或米家電動打氣機；單筆消費（不含手機）滿$15,000元即贈小米小愛音箱 Art或米家無線吸塵器 mini；單筆消費（不含手機）滿$20,000元即贈米家直流變頻電風扇 1X或小米真無線藍牙耳機 2S；單筆消費（不含手機）滿$25,000元即贈米家智慧空氣循環扇和小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版。

(科技)