國際電信公司Ooredoo 表示，緬甸軍政府已下令網路服務提供商，關閉國內的無線網路服務。

Ooredoo告訴法新社，該公司最近收到當局指示。明天起只有光纖能夠運作。據悉，緬甸只有少數人享有光纖網路服務。

另外，遭罷黜緬甸文人政府領導人翁山蘇姬的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）今天指出，翁山被控違反殖民時期官方機密法。（譯者：陳正健）1100402

NCC強勢護航 照政治劇本走 華視進駐52台
譴責軍方血腥鎮壓 美暫停與緬甸貿易往來

(中央社)

#網路 #翁山 #服務 #緬甸 #機密