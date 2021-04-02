緬甸軍方關閉無線上網 翁山蘇姬被控違反機密法 04:042021/04/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 翁山蘇姬太親中 緬甸軍頭託說客向西方示好。(示意圖／達志影像shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際電信公司Ooredoo 表示，緬甸軍政府已下令網路服務提供商，關閉國內的無線網路服務。 Ooredoo告訴法新社，該公司最近收到當局指示。明天起只有光纖能夠運作。據悉，緬甸只有少數人享有光纖網路服務。 另外，遭罷黜緬甸文人政府領導人翁山蘇姬的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）今天指出，翁山被控違反殖民時期官方機密法。（譯者：陳正健）1100402 NCC強勢護航 照政治劇本走 華視進駐52台 譴責軍方血腥鎮壓 美暫停與緬甸貿易往來 (中央社) #網路 #翁山 #服務 #緬甸 #機密 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最血腥一日 國際譴責緬甸軍政府殺害抗議民眾 23:182021/03/27 國際 對比兩國蘇愷戰機 印媒：陸自製殲16 印度Su30是上世紀的 23:432021/03/30 兩岸 民眾遭開槍至少91死 緬甸軍人節竟變成屠殺日 20:352021/03/27 國際 人臉辨識遭濫用 盜臉風暴悄悄成形 04:102021/03/29 焦點新聞 陸廠高薪挖角台籍科技廠前老總 獲官股1300萬補助 16:032021/03/29 社會 父拍下少年公園涼亭激情 女兒轉傳臉書雙雙被起訴 19:572021/04/01 社會 范雲冏了 蘇貞昌：疫苗採購不是機密 無關政治檔案法 17:142021/03/26 政治 尚青論壇：黃悅軒》請珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢 17:482021/04/01 尚青論壇 無懼宵禁 緬甸反政變民眾辦燭光儀式悼520名死者 15:482021/03/31 國際 緬甸血腥鎮壓 12國防長譴責 04:102021/03/29 國際大事 警界醜聞 富商翁茂鍾串通13警造假 9個月服完2196小時社會勞動 20:512021/04/01 社會 國際熱門新聞 改善頸動脈硬化、預防失智 美發現有助大腦血流量的運動 - 國際 深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會 - 國際 - 中央社 拜登2.3兆美元基建 拚電動車革命 - 國際大事 - 中國時報 贏得第二次冷戰 陸民族主義優勢反成美致勝武器 - 國際 困6天損失288億 調查長賜號船長 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。