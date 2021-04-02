中國大陸今天高調紀念發生在20年前4月1日的中美南海撞機事件，當時中美雙方對於事件的處理都保持低調，大陸各界雖然群情激憤，但由於實力不足，因此決定忍氣吞聲。這次撞機中方損失了一架殲-8戰機與一名飛行員，美方損失一架EP-3白羊座偵察機，看似中方吃虧，但外界猜測中方從迫降的EP-3偵察機上應該能獲得一些軍事機密，美方更不敢掀出這些不光彩內幕，直到美國中情局前雇員愛德華．史諾登(Edward Snowden)爆料，才知美軍情報損失巨大令人吃驚。而美方偵察機上人員在撞機到迫降的這段時間，其保密作業之了無章法，更讓人無法置信。

向媒體爆出美國「稜鏡計劃」的前中情局雇員史諾登獲得俄羅斯給予庇護，俄媒曾報導了史諾登談及他所看過的中美南海撞機事件的美方報告，披露了一些未公開的細節。史諾登說，在國安局工作期間曾看過一份有關南海撞機事件報告，報告指出EP-3偵察機在海南島附近與共軍殲-8戰機相撞到迫降的這段時間，未能及時銷毀機上的電子設備與機密文件，使得相當一部份軍事機密落入中國手中。

外界猜測中方從迫降的EP-3偵察機上應該能獲得一些軍事機密，直到美國中情局前雇員史諾登爆料，才知美軍情報損失巨大令人吃驚。圖為迫降在海出島陵水機場的EP-3。（圖／網路）

據已公開的資料顯示，EP-3具有強大的電子偵察能力，可以蒐集所有武器的電子頻譜，當時EP-3偵察的範圍內正有2艘共軍潛艇進行演練活動，一艘是俄製基洛級與一艘國產093核潛艇，如果美方獲得潛艇與共軍南海指揮中心的聯絡訊號，未來將對海軍在南海行動構成極大的威脅，因此必須以貼近飛行來驅趕美軍偵察機。不料貼近驅離過程中發生擦撞，中方殲-8垂直尾翼碎裂，美方機頭和左側第一個螺旋槳受損，殲-8飛行員跳傘後失蹤，EP-3則迫降在海南陵水機場。

史諾登說，從撞機到迫降約有40分鐘時間，EP-3機上24名美軍機組人員按作業準則開始銷毀機上機密文件與電子設備，但因執勤前心理與器材準備不足，緊急破壞訓練流程不熟悉，發生狀況時沒有碎紙設備，只能用手撕碎文件，把電子設備上的紀錄磁帶扯斷。另外，機上只有一把逃生消防斧，斧頭又太鈍，劈不開電腦設備的金屬架，只能把筆記型電腦摔在地板上並用腳踩，再拎起往桌上猛砸。

有一名機組人員回憶說，慌亂中有人遞過來一個手提箱，建議他用來砸電腦，不料一砸之下箱子彈開，機密文件散落一地，此時才知這是通信保密箱。箱子裡頭放的是軍用密碼本、16個通訊密鑰、部份美國與其盟國的情報人員訊息，收集到的中國情報數據與任務分配表與約20個美軍情報指令。機上還有其他的重要設備包括無線電接收機、訊號處理器與分析訊號的大型電腦與6部筆電，尤其有2台筆電安裝有極機密的系統，其中一台安裝能分析處理通訊情報、外部儀器信號和電子情報信號的軟體，另一台則用於處理各系統間的通訊，包括指揮和控制中心與雷達系統、武器系統，例如防空導彈、高射炮與戰機之間的通訊，當時EP-3正在收集中國部署的俄製S-300防空導彈的情報，幾乎全記錄在這部筆電內。

美方的報告承認，雖然這些東西在破壞過程中都受到不同程度損壞，但破壞最厲害的卻是電腦螢幕。美國國安局認為，EP-3迫降後機上文件與設備一片混亂，到底有多少落入中國手中，實在很難估計。因此以料敵從寬的原則，美軍必須大量修改密碼，其中光是通知使用GPS系統的軍方使用者就高達25萬個，所有密碼全部修改就花了2個星期，其他有關軍方機密通訊協定與密碼的修改就更加龐大而複雜了。

經過多次談判後，中方在4月12日釋放EP-3上的24名機組人員。（圖／網路）

2001年美國總統小布希會見返國的EP-3偵察機24名機組人員。（圖／美國白宮）

EP-3迫降後中美雙方展開密集談判，中方要求美方道歉，否則不交還人機，道歉信經過6次修改終於定案，也敲定了歸還偵察機的方式。4月12日中方將美方24名人員送還，同時依協議將美方偵察機拆解後運回，當時承運的是美方臨時向俄羅斯租來的AN-124超大型運輸機，前後運送了5趟才把支解的EP-3與機上設備運回美國。

美方派了12名人員到海南島拆解EP-3偵察機，再用從俄羅斯租來的An-124巨型運輸機運了5趟才全部運完。（圖／網路）

據美國戰略專家與學者指出，中美撞機之後，美方已體認到中國未來對於美國維持霸權將構成一定程度的威脅，於是開始蘊釀「重返亞洲」政策。不料撞機不到半年就發生「911」恐怖攻擊事件，美國戰略目標轉向中亞與中東反恐，2場反恐戰爭打了十餘年，直到歐巴馬總統時擊斃了賓拉登，才又把眼光轉回中國身上，只是十多年來的中國在經濟與國防上飛速發展，美中對抗的形勢已非當年南海撞機時的中國與美國，美方要壓制這個新興強權已不再那麼容易了。

(中時新聞網)