大聯盟新球季本日開打，效力印地安人隊的台灣打者張育成不只進入開季名單，還在開幕戰先發名單上，是台灣野手第一人，今日對上老虎擔任先發第七棒、一壘手，只不過2打數沒能敲安，第6局就被換代打退場，7局結束老虎以3比0領先。

老虎隊在開幕戰推出左投的波伊德（Matthew Boyd），印隊教練團希望右打的張育成能有所發揮，這場開幕戰底特律進行，現場氣溫寒冷，比賽一開始還出現大雪紛飛的畫面，不過比賽沒有中斷，印隊推出王牌投手比柏(Shane Bieber)，但此戰狀況不穩，首局就被老虎隊強打卡布瑞拉（Miguel Cabrera）敲出一發2分炮，這也是今年大聯盟賽季第一支全壘打。

張育成在2局上半本季初登板，在大雪中他露齒微笑，還讓轉播球評錢定遠笑說，「要用微笑融化大雪、融化台灣球迷的心。」此局面對91英里(146公里)速球出棒敲成中外野飛球出局。4局下半一、三壘有人之際，張育成再度對決波伊德，不過面對滑球出棒，敲成本壘後方高飛球被捕手接殺，2打席都是該局最後出局數。

6局下半波伊德被敲安後，老虎隊決定換投，換上右投手斯內羅（Jose Cisnero），印地安人也決定換上左打包爾斯（Jake Bauers）來代打張育成，不過包爾斯也沒能建功，張育成總計2打數沒安打，本季首安再等等。

截自7局，老虎隊以3比0取得領先，波伊德先發5.2局只被敲3安，但有4保送，印地安人只敲出零星3安打，無法突破老虎隊壓制。

老虎隊強打卡布瑞拉在大雪中敲出大聯盟本季第一支全壘打。（路透）

(中時 )