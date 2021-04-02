美股收紅 標普首度破4000大關坐收 05:032021/04/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國股市今天收紅，其中標普首度破4000大關坐收。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國製造業數據強勁，提高對於經濟復甦的信心，美國股市今天收紅，其中標普首度破4000大關坐收。 道瓊工業指數上漲171.66點或0.52%，以33153.21點作收。 標準普爾500指數上揚46.98點或1.18%，收4019.87 點。 科技股那斯達克指數揚升233.23點或1.76%，收13480.11點。（譯者：陳正健）1100402 《日股》半導體向前衝 日經收漲210點 美研究機構喊標普再漲一倍 (中央社) #指數 #美國 #標準 #上揚 #18% 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股創新高大漲170點 指數站上16602點 09:102021/04/01 財經 《基金》科技股遠離Archegos風暴 AI基金領漲有風 10:352021/04/01 財經 恒指半日漲321點 騰訊美團領漲 13:162021/04/01 財經 台積電領軍大漲15元收602元 台股收盤16571點再創新高 13:372021/04/01 財經 美國會大廈暴動餘波 2名警察首度告川普煽動 09:502021/04/01 國際 日盛投顧看下周指數區間16,100～16,800點 20:422021/04/01 財經 《基金》陸大型藍籌A50指數 疫後有潛力 11:432021/04/01 財經 美科技股翻紅 特斯拉漲逾5％ 台積電ADR漲2.79％ 08:102021/04/01 財經 美股Q2首日齊上揚 標普首破4000點 台積ADR漲逾5％ 22:562021/04/01 財經 《盤中解析》天價再現 Q2開門見16600 11:092021/04/01 財經 港股漲560點收兩周高 騰訊漲7％ 17:302021/04/01 財經 國際熱門新聞 改善頸動脈硬化、預防失智 美發現有助大腦血流量的運動 - 國際 深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會 - 國際 - 中央社 拜登2.3兆美元基建 拚電動車革命 - 國際大事 - 中國時報 贏得第二次冷戰 陸民族主義優勢反成美致勝武器 - 國際 困6天損失288億 調查長賜號船長 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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