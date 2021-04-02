美國製造業數據強勁，提高對於經濟復甦的信心，美國股市今天收紅，其中標普首度破4000大關坐收。

道瓊工業指數上漲171.66點或0.52%，以33153.21點作收。

標準普爾500指數上揚46.98點或1.18%，收4019.87 點。

科技股那斯達克指數揚升233.23點或1.76%，收13480.11點。（譯者：陳正健）1100402

(中央社)