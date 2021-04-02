美國駐帛琉大使近日罕見隨帛琉總統惠恕仁訪台，美國國務院發言人普萊斯今天表示，台灣是民主領頭羊，美方致力深化對台關係，未來會考慮推進雙邊關係的高階官員互訪機會。

友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）3月28日率團訪台，宣傳台帛旅遊泡泡，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）也罕見隨行，引發外界不少關注。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天召開例行媒體簡報會，現場有記者詢問，倪約翰造訪台灣是為了向中國傳達什麼訊息，以及此行是否代表，美國總統拜登（Joe Biden）政府延續川普政府解除美國官員訪問台灣限制的政策。

普萊斯回應表示，大方向來說，美方致力深化與台灣的關係，台灣作為民主領頭羊，是美國重要關鍵的經濟和安全夥伴。這也是為什麼，美方將持續以符合長年「一中政策」的方式，與台灣往來。

普萊斯進一步說，美方將如同以往，在能推進美台非官方關係，且讓雙方在共同關切議題上能有實質意見交換情況下，考慮高階官員訪問華府與台北的機會。

前總統川普任內，美國官員訪台層級頻頻破紀錄。去年8月訪台的時任美國衛生部長艾薩（Alex Azar），是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員；緊接著造訪台灣的時任美國國務次卿柯拉克（Keith Krach），則是1979年以來訪台層級最高的現任國務院官員。

在台灣方面，經濟部次長陳正(示其)去年11月率團到華府；去年2月，時任副總統當選人賴清德也成為台美斷交以來，拜訪華府及白宮國安會層級最高的台灣人員。

此外，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月20 日卸任前11天，宣布取消美國長年為美台交往自設的限制。限制一解決，除了在美國國內，駐在他國的美台官員也紛紛打破過去彼此接觸的限制，且高調公開會晤合照。

英國「金融時報」近日引述知情人士指出，拜登政府準備公布美台交往準則，內容將採納川普任內部分變革，會聚焦在鼓勵美台官員會晤，而非對雙方接觸設限，雙邊官員互動限制多數都將取消。（編輯：陳正健）1100402

(中央社)