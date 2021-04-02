「無論建案還是飯店，我連瓷磚都要看過才算數！」49歲的承億集團董事長戴俊郎，當年為了脫貧，從工地打工、監工、小包商做到建商，10年前跨入飯店業，一圓兒時的建築師夢。隨著國境即將解封，他火速在南投日月潭與高雄拓點，直攻頂級酒店，更想讓高雄館獲得第一個文創型五星級飯店的殊榮。

眼前這位飯店業新貴，其實是個翻身成功的打工仔。出身嘉義縣東石鄉網寮村的戴俊郎，小時候父親在鐵工廠工作、母親做家庭手工貼補家用，一家七口睡同一張床。「我喜歡畫畫，從小就想當建築師。讀小學時，去工地幫忙搬磚，看到建築師被老闆罵，所以我12歲就決定改當老闆。」

身為家中獨子，戴俊郎卻是個拒絕聯考的小子，高工畢業就去工地上班。圖為戴俊郎兒時與姊妹們、親戚（右一）合影。（圖／戴俊郎提供）

身為獨子的戴俊郎，一心想賺錢改善家境，從嘉義高工建築科畢業時，父親期望他念大學，但他選擇到工地工作，因為做事認真，很快地當上工地主任，兼管兩家建商的工地，不到20歲就年收近百萬元。

1993年退伍後，戴俊郎到加工與買賣飼料的「順億產業」旗下建設部門上班，受到老闆林來順賞識，但2年後建設部門縮編，戴俊郎決定集資百萬元成立「三本營造」。林來順不但以零利率、零抵押品借錢給他，還幫忙找開公司的地點，戴俊郎對此很感恩，後來成立建設公司時，將公司命名為「承億」，即是蘊含「承繼順億」之意。

順億產業董事長林來順，是戴俊郎創業路上最大的貴人。（圖／報系資料庫）

「很多年輕人離職後，喜歡在網路上罵老闆，我覺得做人應該好聚好散，像我和之前的三個老闆，現在還常聯絡！」三本營造創立初期，公司只有戴俊郎和會計兩人，連蓋廁所的小案子也承包，為了原物料與工人費用墊款，天天跑銀行趕三點半，打穩基礎後，2000年成立承億建設，開始推案。

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(中時新聞網)