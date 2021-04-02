因為家貧，小學就去工地搬磚貼補家用的戴俊郎，12歲就決定創業，從監工開始做到建設公司老闆，靠的就是毅力及恆心，以及「將心比心」，讓客戶願意買單，而且成為嘉義市醫師及老師的購房首選。

「我賣預售屋，連房子內的插頭都會和買主商量位置，因為建築是一輩子的承諾。」承億建設成為嘉義前三大建商後，這位「被創業耽誤的建築師」發現了新天地。2008年，嘉義熄燈多年的「義美歌劇院」喊賣，戴俊郎花了8千萬元買下，再斥資1億5千萬元，以阿里山的檜木及櫻花為意象，將沒落劇院改造為「嘉義商旅」，為2011年成立的承億文旅打響名號。

「桃城茶樣子」頂樓的無邊際泳池，是嘉義市東區的制高點，周遭景色一覽無遺。（圖／王永泰攝）

「建設公司的投資報酬率近6成，但建物會因屋主改造或缺乏維護而褪色，旅館業毛利雖只有2成，但我蓋的旅館可以『保久』『保鮮』。」戴俊郎的藝術魂一經點燃，10年來又蓋了「淡水吹風」、「台中鳥日子」、「桃城茶樣子」（唯一買地自建）、「花蓮山知道」、「墾丁雅客小半島」等文旅，每間各有特色，在國旅市場備受好評。同時他搶進背包客市場，在嘉義、高雄、台南與花蓮推出類似國外青年旅館的「承億輕旅」。

每個房間都提供原片茶葉及與台南連得堂合作的手工煎餅，作為房客休憩時的茶水點心。（圖／王永泰攝）

戴俊郎透露他成功的關鍵是選址。「為了建案，我和團隊一起蹲點、田野調查，白天和晚上都要去晃晃、考慮四周氛圍，並避開嫌惡設施。文旅的選址時間更長，至少要3至4個月，觀察當地人的吃喝玩樂，才能以當地人的角度分享城市文化。」例如「桃城茶樣子」，以嘉義古法保存高山茶、層層堆疊的箱子打造建物外觀，內裝則以茶罐等裝飾表現。

此外，常出國參觀飯店的戴俊郎發現，「經營飯店若一成不變，超過3年，顧客就會失去新鮮感。」而他的「保鮮」祕訣，除了善用在地觀點打造旅遊體驗，就是「給年輕人機會」。「很多年輕藝術家的作品沒有展示空間，就由我來提供，未來我也想做藝術經紀，幫他們做交易、支持他們。」

「桃城茶樣子」各層樓電梯旁陳列著茶葉罐和古早味木箱，呼應「茶」的主題。（圖／王永泰攝）

造訪過承億集團六家文旅的謝先生表示，「我喜歡各館結合當地特色，像墾丁雅客小半島有夜訪梅花鹿的生態行程，小孩就很喜歡。」

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(中時新聞網)