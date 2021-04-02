高雄送報生凌晨騎機車逆向 遭送菜小貨車撞飛亡畫面曝光 07:212021/04/02 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄送報生凌晨遭小貨車撞飛身亡。（圖／翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄送報生凌晨騎機車逆向，遭送菜小貨車撞飛當場亡。（翻攝畫面） 高雄送報生凌晨遭小貨車撞飛身亡。（圖／翻攝畫面） 高雄送報生凌晨騎機車逆向 遭送菜小貨車撞飛當場亡 訂閱影音： 中時新聞網 高雄今天(2日)凌晨4時30分發生一起死亡車禍，一名送報生騎機車行經鳳山區澄清路與中山西路口時逆向，又沒在待轉區，遭一輛載滿蔬菜的小貨車，撞飛到人行道，當場失去生命跡象。據警方初步了解，送報生疑為了搶時間，才會逆行駛，小貨車駕駛經酒測，沒有酒駕，警方仍在調查釐清事故發生原因。 偷拍小情侶公園涼亭內激情壞壞 狗仔父女檔遭起訴 小貨車被大貨車後照鏡勾到 衝撞太陽餅店雞蛋破滿地 (中時新聞網) #送報生 #小貨車 #騎機車 #撞飛 #逆向 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苑裡翁駕搬運車會車不慎 摔落邊坡雙腳骨折送醫 14:022021/04/01 社會 父女機車雙載遭小黃撞飛 路過護理師即刻救援 10:172021/03/31 社會 C變0 機車男塗改車牌避取締遭警依法送辦 17:532021/04/01 社會 預拌混凝土車與機車擦撞 女騎士遭輾臟器外露身亡 13:382021/03/31 社會 彰化台塑生醫健康悠活館兒童節限定活動 免票入館挑戰 12:092021/04/01 寶島 F5E戰機空中擦撞意外 殉職飛官羅尚樺10日公祭 12:442021/04/01 政治 彰化台塑悠活館奇幻鴿子魔術秀 挑戰最狂免票入館送遮陽帽 12:302021/04/01 寶島 Burberry哥米糕等7分鐘就不爽 竟怒砸老闆鐵椅遭送辦 14:152021/03/31 社會 竹野內豐當怪咖法官直呼太辛苦 法庭戲竟拍18小時 11:392021/04/01 娛樂 蒜價佳宵小蠢動 台西警護農專案逮4賊 19:292021/03/31 寶島 母住院父載弟弟外送貼家用 8歲童枯坐派出所外惹人心疼 12:042021/04/01 社會 社會熱門新聞 台南警方涉包庇易服勞動不實 富商翁茂鍾凌晨遭聲押 - 社會 - 中央社 【角頭槍殺】高衩旗袍妹排排站超吸睛 座位圖曝大哥輩分 - 社會 台中公園驚見無名屍 看監視器竟被兒子推去丟包 - 社會 - 中央社 【角頭槍殺】弘仁會撂300人參加「建文」公祭 北市警攔車大清查 - 社會 警界醜聞 富商翁茂鍾串通13警造假 9個月服完2196小時社會勞動 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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