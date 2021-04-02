高雄送報生凌晨騎機車逆向，遭送菜小貨車撞飛當場亡。（翻攝畫面）

高雄送報生凌晨遭小貨車撞飛身亡。（圖／翻攝畫面）

高雄送報生凌晨騎機車逆向 遭送菜小貨車撞飛當場亡

高雄今天(2日)凌晨4時30分發生一起死亡車禍，一名送報生騎機車行經鳳山區澄清路與中山西路口時逆向，又沒在待轉區，遭一輛載滿蔬菜的小貨車，撞飛到人行道，當場失去生命跡象。據警方初步了解，送報生疑為了搶時間，才會逆行駛，小貨車駕駛經酒測，沒有酒駕，警方仍在調查釐清事故發生原因。

(中時新聞網)