死刑存廢一直是外界高度關注的社會議題，許多人擔憂重刑犯若不判死，就有假釋出獄的機會，甚至可能再度犯案。男子方金義年輕時曾搶劫、性侵多名舞女，犯下唯一死刑的盜匪罪，但當時未被判死，服刑14年後獲得假釋，不料他出獄後惡性未改，竟於隔年犯下駭人聽聞的舞女分屍案，一度引發社會轟動。

1994年4月14日，有民眾在台北市河濱公園發現一個垃圾袋，打開後赫見裡頭裝有2隻女性手臂，嚇得趕緊通報警方；時任刑事警察局偵二隊隊長侯友宜獲報後，隨即帶著弟兄前現場調查，然而翻遍現場就是找不到死者頭顱，因此無法確認身分，不料隔天桃園一處廢棄工地又傳發現屍塊，懷疑兩者恐有關聯。

缺乏相關跡證的情況下，專案小組只能從死者尾指畸形、指甲油鮮豔等特徵四處訪查，進一步推斷出被害者可能是在台北市新加坡舞廳擔任舞女的張惠慈，隨即從屍塊採下指紋，再和張女生前使用的茶杯進行比對，發現兩者指紋吻合，這才確認了死者身分，同時獲悉她在案發前天曾被客人方金義帶出場。

得到有力線報後，專案小組士氣大振，立即循線將方金義逮捕；雖然方男極力否認涉案，但警方根據華泰飯店停車場的監視器畫面，發現死者當天確實上了他的車，隨後更在車上搜出張惠慈生前所佩戴之手錶的當票，讓方金義百口莫辯，順利將其羈押，然而被害人屍塊未全數找回的一天，就不能算是破案。

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(中時新聞網)