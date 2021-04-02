台北27年前發生駭人聽聞的舞女分屍案，警方調查發現，當年47歲的方金義假釋出獄後，租了一部克萊斯勒名車裝闊，平時常到舞廳消費，認識了死者張惠慈，然而他早已圖謀不軌。案發當天，方金義將張女帶出場，隨後拿出10萬元支票，試圖向對方調現金，遭拒後惱羞成怒將其勒斃，再將屍體肢解成7塊，從台北一路丟到桃園。

據了解，方金義當晚將張惠慈帶出場吃晚餐，之後開著租來的轎車載女方到他位於撫順街的租屋處閒聊，約莫1小時後，他突然拿出1張10萬元支票，希望向張女調用現金，遭對方當場拒絕；方男心有不甘，雙方隨即爆發激烈口角，並演變為肢體衝突，他一氣之下拿起浴巾將張女勒斃，還不忘取走死者身上財物。

為了毀屍滅跡，方金義將張惠慈肢解成7大塊，分別丟棄在北市河濱公園、汐止第一公墓、中山高汐止交流道、桃園蘆竹廢棄工地等5處。事實上，方金義曾於1979年間犯下多起搶劫、性侵案，被害者都是舞小姐，在當時是唯一死刑，但法官以情堪憫恕減為無期徒刑，他也在1993年假釋，這次竟犯下殺人分屍案。

方金義落網後，雖然警方已經掌握充足的的事證將他定罪，但時任刑事警察局偵二隊隊長侯友宜認為「必須找到死者的全屍，才足以告慰她在天之靈。」因此警方多次借提在押的方金義，試圖找出其他屍塊下落，過程中卻遇上諸多難以解釋的巧合，讓原本看似不可能找到的屍塊被一一尋獲，讓警方印象深刻。

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(中時新聞網)