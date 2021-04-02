台北市女子張惠慈遭男客方金義殺害分屍，屍塊被丟棄在台北、桃園等5處，儘管凶手已落網，但警方仍堅持把屍塊全數找回，以告慰死者在天之靈。專案小組本以為希望渺茫，孰料過程曲折離奇，不僅成功找回已被送到焚化爐的頭顱，就連漂出外海的腹臀部，也自行回到台北，彷彿冥冥中早有安排。

張惠慈分屍案爆發後，除了在北市河濱公園尋獲的雙手、桃園廢棄工地找到的胸部至骨盆以上，死者頭顱、下肢及臀部都下落不明。專案小組借提方金義，要他供出其他屍塊下落，方坦承自己把裝有下半身的屍塊丟棄在汐止第一公墓，頭顱丟在中山高汐止交流道前安全島，腹臀部則丟在桃園蘆竹溪洲橋下。

時任刑事警察局偵二隊隊長侯友宜帶著大批弟兄前往汐止公墓搜索，找了半天卻一無所獲，正當大夥兒準備收隊時，一名土公仔（撿骨師）突然語出驚人說「昨晚張惠慈來拉我的腳」，並自告奮勇再搜一次，結果竟真的找到，原來當時連日大雨，屍袋已被土石掩埋，僅露出一小段白色繩子，土公仔才能一眼發現。

為了尋找死者頭顱，專案小組查訪負責清潔高速公路的老夫婦，獲悉當時的確有撿到一個黑色垃圾袋，但2人以為是被撞死的狗，沒多想就連同垃圾一起送到三重疏洪道的焚化爐；聽到這裡，警方心裡頓時涼了半截，認為頭顱恐怕早就被燒掉，誰知焚化爐當時剛好故障，已數週沒燒垃圾，最後成功找回。

更神奇的是，警方抵達桃園蘆竹溪洲橋時，只看到成群的蒼蠅盤旋，除此之外一無所獲，直覺屍塊早已被沖到台灣海峽，一度打算放棄，誰知不久後颱風來襲，屍塊從桃園南崁溪出海後，竟一路隨海流漂到北海岸，2個月後在翡翠灣海邊被尋獲，彷彿冥冥中自己找到回家的路，讓當時參與辦案的刑警印象深刻。

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(中時新聞網)