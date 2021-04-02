媒體人彭文正（右）質疑總統蔡英文博士論文造假，上月31日遭起訴。（合成圖／資料照）

總統蔡英文2019年競選連任期間，爆出論文爭議，她因此控告台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正、旅美教授林環牆3人，台北地檢署日前以彭在YouTube「政經關不了」節目言論、臉書PO文內容都未經合理查證為由起訴彭。資深媒體人謝寒冰昨(1日)直言，實在想不出來檢察官起訴的原因為何，但他認為「最後罪名很難成立」。

謝寒冰1日在中天政論節目《頭條開講》時說，「其實一直覺得很奇怪，我們法令有奇怪問題，總統自己任職期間被告無效，除非是現行犯，否則都要等卸任才處理，那現在為何蔡英文可以告別人，這不是很奇怪的事情嗎？變成無敵鐵金剛，既然這樣那總統可以告人，那也要等四年卸任後再處理吧，要有同等待遇」。

另外，謝寒冰直言，彭文正的意見，大家不一定贊成，但至少他拿出很多「證據」，不認同者可以反駁證據，但檢察官說他加重毀謗罪，「我實在想不出來原因，彭不是空口說白話，有拿出很多證據，不了解檢察官的加重毀謗到底怎麼來的，我贊成資深媒體人陳揮文說法，我也覺得最後罪名很難成立」。

針對彭文正被起訴，臉書粉專「政經關不了」先前為此貼文表示「政治審判，我們會全面還擊」。彭文正接受媒體訪談時回應說，北檢開庭從未進入證據調查，現在起訴反而是好的，進入法院審理，可以把證據攤在陽光下檢視。

(中時新聞網)