千萬別仗著年紀輕就忽略病痛！外科醫師陳榮堅分享，一名30多歲男性患者反覆血便2年，起初因年輕都被當痣瘡治療，後來有幾次狀況嚴重，醫生見狀便建議做大腸鏡檢查，但患者卻不以為意、遲遲不去做，直到某天臉色蒼白掛急診，檢查發現貧血狀況嚴重，進行大腸鏡檢查驚見一大坨的糜爛物，切片確定為癌症，但患者並無特殊病史與不良習慣，細問之後才知，罹癌原因恐與工作時間不固定有關。

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》上分享，曾遇過一名將近30多歲的男性病患，2年下來反覆發生血便狀況，但因就醫時未滿40歲、年紀尚輕，因此都被當作「痔瘡」來治療，不過後來有幾次的狀況較嚴重，醫師便提醒患者要做大腸鏡檢查。

陳榮堅表示，患者聽了卻仗著自己還年輕，要工作又嫌麻煩，因此遲遲沒去做檢查。結果某天在家中突然臉色蒼白、全身無力送急診就醫，驗血發現其血色素只有7點多。他到急診室會診時，被告知患者是因為「痔瘡流太多血休克，需要緊急止血！」

陳榮堅指出，幫患者做肛門指診時，卻發現裡面還算乾淨，沒有真的很厲害的血便，因此只好先將其收治住院、輸血治療，後來替患者進行大腸鏡檢查，竟在大腸與小腸的交界處發現「一團糜爛的東西」，切片之後發現是癌症，做電腦斷層可見，裡面糜爛一大塊，往外生長整個就是8公分。

陳榮堅透露，患者本身沒有抽菸喝酒的壞習慣，也沒有特殊病史，比較特別的是，患者大學畢業後本是正常的上班族，上下班時間固定，但他覺得那份工作沒有未來性，因此便選擇轉職去做一個須輪班的工作，上班時早時晚，讓他難以調整生理時鐘，推測這可能是讓患者年紀輕輕就罹癌的原因。

陳榮堅引述美國的研究指出，約有75至80％的癌症可透過患者行為預防，其中「睡眠」是很重要的因素之一。如果本身無法將睡眠作息調好規律可能會傷身；另也有研究比較睡眠充足與睡眠不足的人，可發現身體的發炎反應不一樣，因此有時候睡眠不夠，隔天早上起床可能就會出現全身痠痛的狀況，去驗血可能發現數值異常。

(中時新聞網)