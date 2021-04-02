腳指甲變黑，別急著拔它！根據《runnersworld》文章分析指甲變黑有四種原因，足部外科醫生Jacqueline Sutera專家說，找出指甲變黑原因很重要，指甲受傷有急性與慢性損傷的問題，如果發現任何指甲的變色跡象，建議前往足踝科或皮膚科醫生檢查和治療。

●腳指甲變黑4原因 找出原因很重要

1.重複性外傷：跑步穿著不合腳的鞋可能使腳趾損傷、長時間受外力撞擊，從無痛變色到嚴重血泡，或重物砸傷都可能使指甲的血管破裂，使腳趾下方積聚血塊，造成指甲血腫。

2.真菌感染：腳趾甲的顏色可能會因為真菌有所不同，出現黃色、藍色、綠色、棕色、紫色和黑色，輕度感染者局部用藥改善即可，侵入性感染則需要口服藥物或雷射治療。

3.黑色素瘤：這是皮膚癌最嚴重形態，指甲變黑可能是黑色素瘤生長引起皮膚色素沉澱，但是皮膚癌通常增長緩慢而無痛，難以早期發現，若沒有外傷卻慢慢變色，應該讓醫師檢查一下。

4.膚色問題：腳趾甲下面的皮膚，如同身體其它肌膚一樣，皮膚變黑時會使指甲變黑。但是這種指甲變色是對稱的、分布在多個腳指，與黑色素瘤出現在單一部位有明顯區別。

●預防腳指甲變黑 穿鞋舒適保護指甲

預防腳指甲變黑，定期修剪指甲，選擇一雙適合的鞋子，確保鞋子有一個拇指長度的距離，可以讓雙腳更舒適。專家說，若已經有黑色指甲，輕度情況不需治療，但是指甲有腫脹流血引起疼痛，應立即尋求專業醫師清除血液，減輕腳趾壓力。

若想用指甲油掩蓋變色的腳指甲，反而不能讓指甲呼吸，如果發現任何變色跡象，治療上不一定只有拔除一種方式，只要耐心等待及治療，終能迎來乾淨的指甲。

(中時新聞網)