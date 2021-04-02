63歲「TVB綠葉王」魯振順，1996年演出《笑傲江湖》「東方不敗」一角走紅，讓他的演藝事業攀向巔峰，不過因為就此被定位演出娘娘腔的角色，加上入行以來幾乎未與女星傳出緋聞，性向一度遭人質疑，如今傳出好消息，那就是他成功脫單，即將和小6歲的女友結婚。

根據《東網》報導，魯振順和女友是在41年前歌唱比賽認識，不過多年來私下從未來往過，後來經高人指點改名為「魯釋禧」後，兩人竟再次相遇，原來是女方從某次訪問中，得知他的人生際遇相當悲慘，但又覺得個性相當真，便從藝人梁競徽母親那取得電話主動聯絡，沒想到兩人因此擦出愛火，更決定共組家庭，攜手走向彼此下半輩子。

魯振順被定位演出娘娘腔角色，加上入行幾乎未與女星傳出緋聞，性向一度遭人質疑。（圖／微博）

魯振順透露親人相繼離世之後，孤苦無依的他相當渴望組織家庭，如今將與小6歲的女友結婚，等於完成人生計劃之一，直言這是去世的母親冥冥之中做的安排，就連女友都自稱是母親派來照顧他的，至於被問及何時舉辦婚禮？他表示會等到疫情趨緩後再做打算，至於婚禮籌劃部分，則全權交給女友負責，但也先透露兩人都是歌唱比賽出身，絕對會在婚禮上高歌一曲。

而他也透露昔日傷心過往，29歲時向交往7年的前女友求婚遭拒，加上當時事業陷入低潮，曾做出輕生的傻事，但更讓他心痛的是分手之後，才知道前女友為他悄悄墮胎2次，也成為心中永遠的痛。

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