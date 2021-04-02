桃園地區近年來人口持續成長，截至2月統計為止，目前逼近227萬人，連帶支撐購屋剛性需求，加上政府規劃興建多項公共設施，以及持續推動捷運網、鐵路地下化等工程，題材豐富帶動房價水漲船高，使得桃園成為房屋市場熱絡區域之一。

其中，又以青溪特區最受人矚目，相較於周邊幾個重劃區，在興建住宅的同時，生活機能尚未跟上，必須仰賴更遠的商圈來供應生活所需，顯得較不方便。而青溪特區附近即擁有大有商圈，中正商圈、站前商圈等，生活機能成熟，無需發展等待期，未來前景看好，成為許多建商競相推案的熱區。

福鄉建築深耕桃園近30年，相當熟悉當地客需求，持續推出深受消費者喜愛的建案，繼上一期作品「福鄉至美」寫下亮眼的銷售成績之後，再次推出系列作品「福鄉心匯」。

鄉心匯鄰近南崁溪，擁萬坪綠色廊道，打造悠閒水岸生活。(圖/業者提供)

【近南崁溪15公里水岸車道 打造悠閒便利居家生活】

「福鄉心匯」坐落在15米中央街上，鄰近長達15公里的南崁溪水岸車道，並擁有包含觸動之森、音樂之森、繽紛之丘與三民運動公園等超過萬坪遼闊綠色廊道。交通部分，步行約10~15分鐘即可抵達捷運G08、G09站，並銜接桃園車站，建構台北往返一小時生活圈。

福鄉心匯開車約5分鐘即可抵達大有商圈以及中正商圈，商圈內均有知名店家賣場進駐，如全聯、家樂福24小時、星巴克與85°C等，生活機能極佳。「福鄉心匯」是罕見同時擁有靜謐生活品質，以及便利生活機能的優質建案。

【極具未來發展性 福鄉心匯憑六心優勢成功吸引買氣】

由福鄉建築推出的「福鄉心匯」一案，之所以開案就取得亮眼的銷售佳績，主因來自於該案擁有「六心」特點，分別為：

品牌之心：福鄉建築前身為福鄉營造，具備甲級營造廠規格，並擁有深耕桃園27年的經驗，品牌名聲深受當地消費者信賴。

未來之心：桃園為六都之中最年輕的都市，近年來積極規劃公共建設，並創造大量就業機會，未來前景看好。

綠色之心：南崁溪周邊五座水岸公園，綠地面積遼闊，兼顧都市發展與生活品質。

交通之心：該筆建案鄰近捷運綠線G08、G09站，銜接桃園火車站，形成台北往返一小時生活圈。

生活之心：「福鄉心匯」位處青溪特區核心地帶，距離大有商圈、中正商圈、藝文商圈和站前商圈約5-8分鐘車程，繁榮商圈為該案帶來便利生活機能。

一見傾心：該案同時具備靜謐水岸生活與優異生活機能等特點，並採用德國原裝進口LEICHT廚具、日系精工建材…等，讓顧客在賞屋階段即有好感，因此成功吸引買氣。

福鄉心匯位處青溪特區核心，周圍有大有商圈與中正商圈，生活機能便利。(圖/業者提供)

【建材精心規劃並具第三方保證 福鄉心匯個案表現佳】

福鄉心匯在結構上不僅由自己的結構技師設計把關，更送付第三方結構技師公會審查，居住安全更上一層樓。內部建材也是「福鄉心匯」另一特點，建案提供五年防水保固，住家採用VAF空氣淨流系統，利用紫外線殺菌同時過濾pm2.5，導入新鮮空氣於室內，有效排除、隔離髒空氣；住家並採用18公分降躁樓板，相較於一般使用的15公分樓板，更能有效阻隔噪音。

住家浴室均設計開窗，建材並採用德國原裝進口LEICHT廚具、日本TOTO衛浴、日本三協氣密窗、5+5 Low-E玻璃、冠軍磁磚、耶魯三合一電子鎖，提升居家生活質感。

(圖/業者提供)

接待會館：桃園區春日路、青溪二路口

禮賓專線：03-3258000

(中時新聞網)