一份最新國政民調顯示，總統蔡英文的3月信任度，卻始終維持在6成左右的高檔狀態。對此，親綠名嘴、也是《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，蔡政府近來身陷核四藻礁公投等爭議，為何違逆民意民調能高？他看了也血壓上升，分析是因為蔡政府從今年以來民調都維持在6成上下，這種高支持已隱然形成一個「超穩定政府」，許多議題因而對其產生不了大太傷害，結果根本有恃無恐。

《美麗島電子報》3月29日發布3月國政民調，在蔡英文信任度上，59.4％的受訪者信任蔡政府的執政，不信任為36.3％；蔡英文執政滿意度上，滿意蔡政府執政的為59.3％，不滿意為38.1％。至於行政院長蘇貞昌施政滿意度，53.5％的人民滿意蘇內閣表現，不滿意為42.1％。

對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（1日）在網路節目《超錢新聞》上表示，蔡政府從2月以來支持度和信任度皆持續穩定在6成上下，這種執政放在世界都名列前茅的執政，可謂是「超穩定政府」；在此情形下反對者通常無法與之挑戰、在野黨提出建言恐都遭受批評，破壞力降低。

對於蔡政府何能維持「金身不壞」，主持人錢怡君也提出看法，她直言總統蔡英文就很像任天堂電玩瑪利歐兄弟一樣，吃了星星和大力丸會不斷地往上長，有些人認為蔡政府民調會高，是因為如果出事，蔡英文會把蘇貞昌或其他人推在前面，然後自己躲在後面，所以箭都射不到蔡英文。對此，吳子嘉認為並不是這樣，表示蔡蘇２人現在分工，就是讓蘇貞昌打前線。

吳子嘉也表示，他看到政府民調這麼高，其實感到失望，直言現在因為經濟不好，治安開始敗壞，而且蘇貞昌並沒有做什麼事，只有恐嚇和團結牌有效，民調這麼高，自己真的無法接受，但也不能把民調做假，因為民調是真的，「我看到都高血壓，很生氣啊！明明知道蘇做得很爛，但能怎麼辦」。

(中時新聞網)