美國總統拜登的2兆美元基礎建設計畫細節出爐，加上投資人對經濟復甦呈現樂觀態度，周四美股四大指數齊漲，標普500更首度突破4000點大關；台積電ADR大漲超過5.51%，則是受到台積電總裁魏哲家喊出未來3年投注千億美元的激勵，清明連假過後，台積電股價反應受關注，有望挑戰填息價611元。

拜登的基礎建設包括製造業、科技業、再生能源業及電動車產業等，其中500億美元將投注在半導體產業，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）不諱言就是要與大陸競爭，盼透過此機會提升本土半導體實力。

拜登的建設計畫點燃美國投資人對未來的期待，周四美股四大指數都上揚，道瓊上漲171.66點（或0.52%）、標普500漲46.98點（1.18%）收在4,019.87點，首次突破4千點大關、納斯達克指數出現1.76%漲幅收在233.23點、費城半導體同樣表現不俗，上漲115.23點（或3.69%）收在3,240.17點。

台積電ADR則受到總裁魏哲家喊出3年投資1000億（約2.85兆新台幣）建廠且取消未來一年價格折讓的消息帶動，大漲5.51%至124.80美元，聯電與日月光分別上漲1.65%及3.51%，鴻海則連續兩日走低下跌2.26%至8.61美元。

個股方面，科技股與製造業翻紅成為拉抬大盤的主力，蘋果小漲0.85美元（或0.70%）至123.00美元，谷歌勁揚69.12美元（或3.34%）至2,137.75美元，臉書上漲4.13美元（或1.40%）至298.66美元。

(中時新聞網)