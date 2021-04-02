圖為2019年10月27日「虱目魚文化節」，時任高雄市副市長的李四川與貴賓肩挑扁擔，象徵著討海人滿載漁獲船隊順航入港熱鬧開場。（圖／取自李四川臉書）

圖為2019年10月27日「虱目魚文化節」，時任高雄市副市長李四川出席活動現場。（圖／取自李四川臉書）

圖為2019年10月27日「虱目魚文化節」，時任高雄市副市長的李四川親自下廚做虱目魚料理，為「高雄海味料理大賽 主廚PK賽」記者會造勢。（圖／取自李四川臉書）

前高雄市副市長李四川任內，路平、燈亮、水溝清政績，讓市民津津樂道，被粉絲們暱稱「川伯」，更多次被外界點名是很適合披藍袍競選高雄市長。李日前突連發7張照片，讓人以為是最新近況，結果原來是前年10月27日，擔任高雄市副市長期間參加「虱目魚文化節」的舊照。李在文中表示「想起彌陀好吃的虱目魚」，引發網友「壯志未酬再出征」的想像，紛紛回應對李2022年參選的期待。

李四川3月30日在臉書發文，寫道：「少年吔！擔魚（台語）的姿勢不錯哦！看挑魚的架勢，就知道是漁家的討海。不只挑魚姿勢不錯，煎魚也不錯哦！想起彌陀好吃的虱目魚（丸）。」並附上7張照片，李在圖中不只挑著裝滿虱目魚的扁擔，更對鏡頭比讚，還拿起一尾碩大的虱目魚對鏡頭發出燦爛的笑容，並與民眾互動推銷漁獲；此外，更親自下廚做虱目魚料理，為「高雄海味料理大賽 主廚PK賽」記者會造勢。

文章一出，吸引近6000人按讚、破130則留言與高達近600次分享，網友反應極為熱烈，紛紛回應：「川伯，我們都知道您壯志未酬」、「這意思已經很明顯了，我們與您相約2022」、「川伯好有溫度啊」、「我們永遠想念並感激您」、「期待川伯競選高雄市長 那將是高雄之褔 天佑！」「期待川伯2022，再來幫彌陀的魚丸發揚光大」、「2022能看到您出現高雄嗎？」「我是高雄人，川伯在高雄的風評很好，很多市民希望川伯選市長，加油！」

不僅如此，國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外之音」節目主持人李明璇也現身留言，大讚：「感覺川伯專業的。」國民黨高雄市議員李雅芬也留言道：「姿勢100分。」可見李四川的號召力，橫跨庶民百姓與黨內同志。

李四川自從卸下副市長職務後，臉書發文便鮮少涉及政治，內容多為與妻子四處遊山玩水、蒔花弄草閒情與簡單節慶問候。但自從3月22日發文，引述英國文學家王爾德名言，稱「得不到我所要的」和「得到我所要的」為「人生兩種悲劇」，並指出「但時間已經一去不復返，後悔也來不及了」，被不少網友認為蘊含「壯志未酬」情懷，即引起外界高度關注。

(中時新聞網)