35歲香港美女歌手麥貝夷日前在IG開砲，轟前男友私下愛亂搞，「今天才知道，你性伴侶的數量多得驚人」，而跟她傳緋聞多年的翟威廉被首先對號入座。昨(1日)港媒求證翟威廉，他強調和麥貝夷不是男女朋友，如果是在說他，他願意道歉，受訪中他自曝交過不少女友，「日本、韓國女友都有」。

麥貝夷外型甜美，曾自曝被淫媒接洽，還傳出對方開吃飯價50萬港幣，後來她才苦笑說是開價5萬，不知為何傳著傳著多一個零。最近她在IG砲轟某人性伴侶數量誇張，「然後你對外說的都是我主動」，「疼愛和照顧都是演出來的，還把我當傻瓜一樣告訴別人，只是我主動糾纏你」。

翟威廉隔空向麥貝夷致歉。（圖／翻攝自chakwilliam IG）

據《東網》報導，詢問翟威廉此事，他喊冤不是對方口中所中的「髒人」，他看到PO文後有傳訊息敲翟威廉，但已經被她封鎖，無從正面對質，談到感情近況，他和陳庭欣分手後這7年來都無公開新交往對象，但他坦言身邊不缺「伴侶」，問他是否為「性伴侶」？翟威廉回應別人怎麼想無所謂，但他不玩一夜情，承認這段期間交過韓國、日本女友。

翟威廉後來話鋒一轉，說如果麥貝夷是在暗指他，他願意道歉，自己從不說謊，「我一開始也覺得很煩，我都36歲了，生活模式自己決定，也不需要旁人理解」，也挑明：「我必須澄清，我不是麥貝夷男友，從來沒有拍過拖」。而媒體再跟麥貝夷表示，翟威廉已在訪問中向她道歉，麥貝夷回答想說的之前在IG已經說完了，對對方突如其來的道歉感到錯愕，之後不再回應跟私生活有關話題，謝謝大眾關心。

(中時新聞網)