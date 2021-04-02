看來籃網「六星連線」到齊的日子已經不遠了！自從2月14日就因左腿拉傷缺陣至今的籃網明星前鋒杜蘭特，2日遭《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，已經非常接近宣告傷癒歸隊，最快下周就可上場，杜蘭特也公開表達自己興奮心情。

「根據我所收到線報，杜蘭特已經非常接近回歸了，」查拉尼亞表示，「在缺席了6、7周時間後，復出終於是非常接近的事情了，假如現在是季後賽，他可能已經在場上了，籃網對於杜蘭特的傷勢一直很謹慎，下周將是他正式復出時間。」

本季只打19場例行賽，平均拿下29.0分、7.3籃板及5.3助攻的杜蘭特表示，「我感覺很好，也恢復得很好，期待著盡快在場上跟隊友並肩作戰，我已經缺席太久了，對於馬上可以復出感到興奮，我一開始沒想到傷勢如此嚴重，但球季很漫長。」

如今籃網擁有杜蘭特、厄文、哈登、艾卓吉、布雷克葛瑞芬與狄安卓喬丹組成的六星連線，也讓杜蘭特相當期待大家都能上場的一天，「我預見我們建立一種很好的球隊文化，我認為我們正在路上，在我缺陣期間，看到球隊打出這麼好的水平，我非常激動！」

(中時 )