陸媒《環球時報》2日報導，中國澳洲問題專家陳弘分析，此前澳方對中國持「對立」態度，如今已朝「對抗」的方向發展，並開始採取實際舉措，「這是一種不理智的冒險主義行為」。報導引述《澳洲人報》3月31日稱，澳洲總理莫里森當日到訪知名武器製造商雷神公司時宣布，將與美國密切合作研發本國的制導飛彈，以提升國防能力。作為「五眼聯盟」成員，澳洲此舉被外媒普遍解讀為應對「中國威脅」的新措施。

美聯社報導，澳國智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）估計，澳洲將在未來20年內花費1000億澳元購買飛彈和制導武器。而在此之前，澳洲已有幾十年沒有生產先進飛彈，主要依賴從包括美國在內的盟友進口。《澳洲人報》引述雷神澳洲分公司董事總經理瓦爾德的話說，如果該公司被選為政府的戰略合作夥伴，將於3年內在南澳州的工廠生產飛彈。

報導稱，外媒普遍分析，莫里森講話是為了應付軍事能力逐漸增強的「中國威脅」。澳洲戰略政策研究所防務、戰略與國家安全主任蜜雪兒·休布里奇在美聯社受訪時說，澳洲宣布了可喜消息，並填補了戰略空白。「這是由兩個以字母C開頭的詞語推動的，即中國（China）和新冠（Covid-19）。」

《環球時報》報導，華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘指出，澳洲一直以來，把自己當成美國印太戰略的重要一環，但此前大多是扮演搖旗吶喊的馬前卒角色。而此次澳政府宣布將與美國合作製造飛彈，顯示出其積極與美國開展軍事與安全領域合作、在印太戰略中發揮更大作用的意圖。

陳弘評論：「與此前為美軍提供基地、後勤等支援性服務不同，飛彈是具有進攻性的」，如果澳洲為取悅美國而擴大軍備，不僅對亞太地區的和平與穩定帶來負面影響，也會引起周邊國家的警惕，給自己帶來風險。」他補充稱，「澳洲近來一系列舉措已削弱中澳間互信，影響兩國貿易，不應再採取這種不理智行動。」

在莫里森講話翌日，美國駐澳洲大使館代辦高曼在澳洲國立大學4月1日發布的播客中，也提到兩國在軍事領域的合作。高曼說：「作為盟友，我們承諾共同努力，不僅是讓我們的軍隊能夠相互協作，共同良好運作，而且還包括戰略規畫方面……它涵蓋了你提到的各種突發事件，台灣顯然是其中一個重要組成部分。」

(中時 )