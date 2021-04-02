【愛傳媒葉毓蘭專欄】我向來關注於軍警及公務人員的健康安全、權益等相關議題，「人」是一切的根本，再精良的國防武器裝備，沒有訓練有素的官兵，徒有先進的武器，也無法收克敵之功。

要讓官兵致力於戰訓本務，軍眷一定要成為靠山，使他們安心的在營接受各項軍事訓練，不會有任何的掛念。

「陸海空軍軍官士官任職條例」第九條之一有關官兵「留職停薪」的規定，與「公務人員留職停薪辦法」相較，軍人可以申請留職停薪的事由明顯少於公務人員，政府對官兵的照顧似乎不足。

舉例而言，如果父母親年邁或是重症需要長照的長者，當官兵是家中獨子時，很不幸地，現在受到疫情的影響，外籍長照移工很難申請入台，國內的長照人力又不足，在找不到長照人力照顧雙親的情形下，我們的同袍要怎麼辦？

依照目前國軍的作法，官兵就是以「家累」的因素，請調到離家近的單位，以便就近照顧長輩。

但是平日在部隊時，誰來代替他照顧家人？當他們不能像公務人員申請留職停薪，但他又捨不得離開部隊，只好迫於無奈辦理退伍回家照顧家人，這樣不是又流失掉一位人才？

或許公務人員的留職停薪制度不見得適用在國軍部隊，畢竟任務屬性不同，但國軍一定要超前部署，國防部這樣才是真的照顧好官兵。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)