【愛傳媒特約記者吳思賢報導】清明祭祖，不少人會回到家族的祠堂。在台灣，有許多家族都有祠堂，有的佔地遼闊，氣勢輝煌；有的歷史久遠，充滿了故事；也有的已經沒落，年久失修。在眾多的祠堂之中，最有台灣味、也最傳奇的絕對是如今取名為「采田福地」的七姓公祠。

七姓公祠，顧名思義，包括了七個姓，但卻不只是七大家族，現在已經有如整個「竹塹社」（Pocaal）的道卡斯族人的公祠。采田福地是台灣唯一比較有傳承及規模的原住民祠堂。

位於新竹縣竹北市的采田福地，是道道地地的平埔族原住民道卡斯族人在新竹的祭祀中心。道卡斯族，耆老以「斗葛」自稱，日治時期研究者伊能嘉矩在明治30年、1897年以道卡斯（Taokas）稱之，沿用至今。根據研究，道卡斯族主要分成了三大社群：崩山八社（或稱蓬山八社）、後龍五社、以及竹塹社。

竹塹七姓是第一批漢化的族人，七姓指的是潘、衛、三、錢、廖、金、黎七個乾隆皇帝御賜的漢姓，獎勵他們協助清廷平定林爽文民變。其中的三這個姓，可算是超級罕見的姓。不過當初的七姓，現在只剩下廖、潘、三、衛、錢五姓，大約一百多戶，而且族語幾乎失傳了。

采田福地維繫了道卡斯族竹塹社的傳承，也見證了原住民漸漸被漢人同化、然後又重新尋求自我認同的歷史。很多新竹一帶的客家人，在祭祖時才發現前幾代是閩南人，更往前則是平埔族原住民，原來道卡斯族先是被閩南人同化，後來搬遷到新竹這一帶，又被附近的客家人同化。如今，已經有越來越多的道卡斯族人後裔重新發現自己的平埔族血脈，還有人很積極在設法重新找回母語。

(中時新聞網)