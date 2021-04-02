「雞排妹」（鄭家純）1月控翁立友性騷擾，不過礙於兩人各執一詞，讓外界霧裡看花，歷經性騷疑雲後，工作似乎沒受影響，近來更是為推出的新書宣傳，昨天正逢4月1日愚人節，她也貼出和一名男子的合照，讓網友猜測真實身份，不過卻有人惡搞將頭P成歌手翁立友，讓她一度氣到不斷刪文。

雞排妹昨（1）日在臉書貼出和一名男子的合照，只見兩人臉貼在一起，雞排妹更將手放在男子肩上，看似相當親密，不過男子的臉卻被挖空，讓人不知道他的真實樣貌，對此，雞排妹表示：「愚人節發一張阿純的幸福燦笑，旁邊是男友還是前男友呢？」要網友推測男子真實身分，但多數人對男子身分似乎不以為意，反而惡搞將頭P成歌手翁立友，讓雞排妹氣到不斷刪文，更放話：「在這篇文底下，放P翁立友的會被刪留言」。

愚人節發一張阿純ㄉ幸福燦笑 旁邊是男友還是前男友呢？ 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年4月1日 星期四

不過眼見網友不斷貼照，雞排妹只得無奈「順應民意」，另開一則貼文表示：「在上一篇文中，感受到不少人渴求我與翁立友的圖，更多人一直辦假帳號，洗留言貼合成照。既然你們的執念如此深，這篇底下留言我不刪文，你們儘量貼」，隨後有不少網友貼出雞排妹與翁立友的P圖照，但又隨即刪文，讓人摸不著頭緒。

在上一篇文中 感受到不少人渴求我與翁立友的圖 更多人一直辦假帳號 洗留言貼合成照 既然你們的執念如此深 這篇底下留言 我不刪文 你們儘量貼 就像黃士修留言的按讚列表一樣 又能提供交友避雷清單了 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年4月1日 星期四

此舉也讓許多網友發文嘲諷：「用小帳的人，真是腦子進水又沒guts 呢」、「他們不敢用自己帳號讓親友們發現在網路上是多麼可恥又可悲的角色」、「我不太認同你鄙視的言論，紳士風度一點，別丟我們男人的臉可以嗎」。

(中時新聞網)