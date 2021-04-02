一名侯姓人夫抵擋不住蘇姓火辣女鄰居的致命吸引力，2人眉目傳情後，最終私下交往作出越軌行為，正宮早在2015年就察覺2人偷來暗去，曾傳訊息警告在酒店上班的蘇女：「妳陪他玩得很開心」、「請妳不要超越我的底線」等等，想不到丈夫與蘇女多年來，仍在中、港、台床戰，張妻還翻到2人多年來的親密照與愛情動作片，氣炸對蘇女提告求償200萬。

據了解，正宮懷疑丈夫外遇鄰居酒店妹，2015年曾傳訊警告蘇女「謝謝你伺候我老公、陪他玩得很開心，但請你不要超越我的底線」。可是蘇女並未因此與人夫斷絕關係，多年來仍與侯男暗通款曲，還到大陸北京、上海與香港、台灣等地摩鐵與住處，發生多次性行為。

侯男被妻子抓包後，坦承偷吃蘇女多年，願意替妻子作證控告蘇女妨害2人婚姻，蘇女也坦承不諱。正宮氣炸表示，她早在2015年間就傳訊嗆：「蘇小姐，我是你的鄰居侯太太，我知道你做酒店這一行，一定是很會伺候男人」、「我的底線在哪，會再告訴你」，可是蘇女卻仍繼續與老公在一起，讓她氣得對蘇女提告求償200萬元。

台北地院法官認為，侯妻沒有證據證實，早在2015年就知道丈夫外遇蘇女，以及2人發生性行為，但從影片來看，蘇女與侯男多年來曾在雙北摩鐵、租屋處與大陸上海、北京等地，至少發生13次性行為，已侵害侯妻的配偶權，審結後對蘇女判賠20萬元。

(中時新聞網)