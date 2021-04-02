昨日（1）是愚人節，不少政治明星應景大開愚人節玩笑。前總統馬英九與高雄市前市長韓國瑜的國民黨主席參選快訊的假消息，引發關注。港媒評論則直言，這些搭著愚人節散播的趣味假消息，如果成真，影響的不僅是選情，還將擴及諸多方面。

香港媒體《中評社》今日（2）評論表示，高雄市前新聞局長王淺秋昨日發出「快訊／韓國瑜宣布參選國民黨主席晚間8時召開記者會」連結，國民黨台北市議員羅智強也發出「快訊／馬英九宣布參選國民黨主席晚上十點召開記者會」連結，引起外關注，點開才發現是「慶祝愚人節」的假消息。

但該評論認為，雖是玩笑也有可研究之處；國民黨主席將於7月改選，最早宣布參選的中廣董事長趙少康，日前宣布不接受中評委聘書，此舉就現階段而言形同流局；趙與韓國瑜的關係，也從韓挺趙轉為趙挺韓，撲朔迷離的狀態讓引外界高度關注。同樣備受矚目的新北市前市長朱立倫，上周末朱邀集舊部屬聚會，被盛讚「朱家軍容壯盛」，顯見朱在黨內的影響力不容小覷。表態「認真考慮」的智庫副董事長連勝文，近來也動作頻頻。

評論直言，愚人節讓不少敏感的傳聞順勢浮上檯面，但這些「假消息」是否可能「真預言」，這幾個月應能得到明確答案。若預言成真，受影響的不只是選情，還將牽涉到其他許多方面的人情事物。

(中時新聞網)