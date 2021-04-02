《商業內幕》1日引述英國法律雜誌「The Lawyer」報導，指出長榮海運的大型貨櫃輪長賜輪受困蘇伊士運河危機雖已落幕，法律戰卻才剛開始。常賜輪日本船東已向倫敦高等法院提出告訴，控告長榮海運與其他涉案人士。

不過，長榮海運總經理謝惠全1日才表示，常賜輪是向日本正榮汽船租用的貨櫃輪，發生意外理應由船東負責，而非長榮海運。報導中指出，常賜輪的共同持有者，分別為正榮汽船的子公司Luster Maritime與檜垣產業株式會社，而長榮海運只是承租人，並非船舶擁有者。

蘇伊士運河管理局負責人雷比(Osama Rabie)日前表示，「強風及天氣因素並非這艘貨輪擱淺的主因，可能是技術或人為失誤造成」，意味著後續調查重點將以釐清責任歸屬為主，而這又必然影響司法判決結果。

雷比估計，包括貨運延宕、船體受損、運河挖掘等費用，賠償金額恐超過10億美元。如此天價賠償，勢必讓長榮海運與船東展開漫長法律攻防，而不會輕易買單費用。

目前長賜輪停泊於大苦湖接受調查。先前說法是由於強風、沙塵暴等因素，讓長賜輪偏離航道並擱淺在蘇伊士運河之中。報導表示，由於蘇伊士運河承擔全球約12%的海上貿易，長達6天的海上運輸業危機讓逾500億美元的全球海上貿易運輸大塞車；由於常賜輪上有100多個貨櫃，常賜輪危機恐讓整個供應鏈因貨物延遲而受影響，其中又以衛生紙、咖啡與傢俱受害最深。

(中時新聞網)