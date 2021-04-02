前南韓女子天團「KARA」成員知英（姜知英），曾在日本發展5年時間，直到2019年才回到韓國活動，然而日前她卻爆出在日本期間曾遭女社長強迫共浴，還被迫同居1年，最後她實在無法忍受才決定解約，對此，知英所有南韓經紀公司Keyeast娛樂也嚴正否認。

知英2014年和日本知名經紀公司Sweet Power簽約，以演員身分活動一段時間，才以藝名「JY」在日本樂壇闖蕩，而Sweet Power女社長岡田直弓在業內小有名氣，一手捧紅了不少知名藝人，包括桐谷美玲、宮武美櫻、黑木梅沙、堀北真希等等。

據日媒指出，有知情者爆料，岡田一直是知英的鐵粉，一聽說知英退出KARA，要朝演員目標前進後，就竭盡全力說服知英和公司簽約，還向女方伸出鹹豬手，要求知英和她共浴，並聲稱「我們家(公司)每個人都這樣」，由於知英不善常拒絕，只好硬著頭皮答應所有要求。

同居的1年期間，知英被岡田帶去名古屋老家多次，還參加了對方父親的喪禮，不合理的對待讓她時常和身邊朋友傾訴「好痛苦」、「我已經想放棄了」，最後在反覆協商之後，才終於解約脫離苦海。

事實上，過去岡田直弓就曾被爆出公司旗下女星鈴木友花（化名）長期性騷，不但要求對方牽手睡覺、上下其手，還會偷看對方洗澡，讓鈴木友花忍無可忍匿名爆料，然而當時岡田全盤否認，並指出不排除會提告。

(中時新聞網)