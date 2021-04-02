《環球時報》2日引述《印度斯坦時報》等多家印度媒體報導稱，法國將自5日起，與美國、日本、澳洲、印度在孟加拉灣舉行拉貝魯茲五國聯合軍演，劍指中國。目的在對抗中國於印太地區日益提升的影響力。演習結束後，兩艘法艦計畫前往日本，兩次穿航南海海域；印度與澳洲外長還將與法國外長舉行三邊會議。

據報導，法國海軍西北風級兩棲攻擊艦雷電號和拉法耶特級護衛艦絮庫夫號3月31日抵達印度南部港口柯欽，即將參加5日至7日在孟加拉灣舉行的拉貝魯茲聯合軍演。與往年相比，此次軍演特殊之處在於印度正式加盟。這意味著美國、日本、澳洲、印度等「四方安全對話機制」成員首次與法國在印太地區聚在一起聯演聯訓。

印媒稱，兩艘法國軍艦完成演習後將繼續在印太地區部署，並將前往日本，擬於7月中旬返回法國母港。航行過程兩艘軍艦計畫兩次穿航南海海域。

《環球時報》報導，一名熟悉情況的匿名法國官員表示，「法國希望通過此次拉貝魯茲軍演傳達一個訊號，即法國正逐步強化與志同道合的夥伴國之間的防務合作，我們將與它們在印太地區更好展現戰略上的一致性。」

另一名熟悉情況的印度政府官員對當地媒體說：「印度高度重視與法國舉行的拉貝魯茲軍演，法國是（印度的）重要戰略夥伴，多年來雙方始終加強軍事互通性和情報共用。」

《印度時報》報導，印度、法國、阿拉伯聯合大公國還將於4月底舉行名為「瓦魯納」的年度三邊軍演。印度海軍資深人士表示，「這說明法國對整個印太地區的日益重視。」

日本《富士晚報》1日報導，不久前的3月12日，美日印澳「四方安全對話」首次首腦會談，宣稱合作對抗中國軍事霸權。此次海上聯合軍演似乎也是向國際社會展現合作對象不限於這4國的想法。這可能加速包括印度、英國在內的集團安保體制的建立。

日本拓殖大學海外事務研究所所長川上高司在接受日媒採訪時稱，「這次聯合軍演是將集體安保體制進行延展擴散的一次嘗試。這反映出拜登政府對同盟的重視。今後，有可能建立對抗中國的『亞洲版北約』，但關鍵在於這樣合作的強度能達到何種程度。」

中國外交部發言人此前針對法國軍艦在南海開展所謂「自由航行」任務表示，南海的航行與飛越自由不存在任何問題。中國一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，但反對任何國家以「航行自由」為名，危害中方主權和安全，破壞地區和平安寧。

(中時 )