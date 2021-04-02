台灣基進日前召開記者會，立委陳柏惟在會中指有民眾反應，近期發現疑有頻道播放大陸的卡通，但卻未依規定申請送審，憂心未來可能讓統戰節目趁虛而入。對此，宅神朱學恒爆料，有個立委跟他說，一位記者聽完這場記者會後，整整在其辦公室笑了半小時，直呼「這是他看過最瞎的記者會」。

陳柏惟3月31日在記者會上指出，現行無線及衛星電視頻道對於大陸節目的審查規定採主動申請制，以大陸卡通「無敵鹿戰隊」為例，指如果未來持續未審先播，可能讓一些統戰節目趁虛而入。

對此，朱學恒昨（1日）在政論節目《新聞大白話》上表示，台灣是一個民主國家，有言論自由，但是「沒有人可以限制我笑你很笨」，他沒想到一個台灣的國防外交委員居然在擔心卡通「無敵鹿戰隊」會危害台灣的國安，嚇死人了，「我花了那麼多納稅錢，居然養這樣一個立委」。

朱學恒指出，基進黨這場記者會根本沒有做功課，卡通「無敵鹿戰隊」的確是由北京愛奇藝公司製作，但是和美國維亞康姆旗下尼克兒童頻道合作，做全球的推廣，所以基進黨説卡通「無敵鹿戰隊」是統戰工具，那維亞康姆和尼克兒童頻道不就成為協助統戰工具的介面？

朱學恒譏諷，如果陳柏惟真的認為卡通「無敵鹿戰隊」有統戰台灣的意味，那就要說清楚有何負面影響，例如陳柏惟走上路上，被一個小孩子拿著啾啾槌打了一下説，「可惡，我因為受了無敵鹿戰隊的洗腦，要攻擊你」！

朱狠酸，這樣就嚴重了，他更強調，如果基進黨要稱卡通「無敵鹿戰隊」很危險，「我絕對同意，因為那是言論自由，但是請用邏輯來說服我，不要跟上次掃地機器人一樣，説掃地機器人要偷我國資安，問是不是小米，基進黨還稱爆料人說不是，記者問是哪一家，又不敢講」。

基進黨這次爆料，也引發記者圈的嘩然，朱學恒指出，「有一個立委跟我說，基進黨早上開玩這場記者會後，有個記者特別跑到他辦公室，笑了要半小時，還說這是『他看過最瞎的記者會』」。

(中時新聞網)