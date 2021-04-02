日前一名吳姓女子欲購買「第二件6折」巧克力，卻和超商店員爆發口角、肢體衝突，最後還嗆說「來告我啊！我全身愛馬仕沒差」，引起軒然大波。而接體員大師兄則分享，在火葬場工作也可能遇見奧客，因為頭骨燒完後很容易碎，經常需要向家屬解釋，不過，與便利商店比起來，在火葬場工作好多了，至少「沒有人會穿著全身愛馬仕問我第二件有沒有六折的。」

接體員「BigBrother大師兄」日前在臉書發文分享，裝罐子一陣子後發現，頭殼真的是一個很調皮的東西，常常整個腦袋燒出來很完整，但裝罐子的時候一拿就碎，而且若是在家屬面前碎掉，總會伴隨著很多驚呼聲。

大師兄表示，某天他小心翼翼的想把完整的頭顱裝入罐子裡面，未料，頭顱竟在拿起來的過程中就碎了，有部分掉在檯子上，有部分則在他的手上，而他頓時也很感激自己的大肚子，擋住了頭殼使其沒有直接掉到地面上，但家屬見狀仍在後面驚呼連連。

大師兄指出，當他嘆口氣準備向家屬解釋「頭殼很容易碎」的時候，其中一位家屬率先發聲喊道「媽！不要緊張、不要害怕，我們都在旁邊陪著您，您就安心住新房子吧！」而其他家屬聽了也跟著說，進而沒有過問頭殼碎掉的事情。

大師兄透露，這件事讓他很感動，因為他也曾做過服務業，遇見太多奧客，在便利商店工作什麼人都可以遇得到，有拿菸進來直接用櫃台販售的打火機來點；也有顧客晚上在外面喝到吐，留下一桌穢物讓他清，但像那位家屬一樣溫柔的人卻很少見。「我真的很感謝那個家屬的急智，或許是他也要讓自己安心，卻真的幫助我很多」。

大師兄也不好意思的說，這件事他隔了一陣子才PO出來，因為他總覺得對方當時說沒事，但事後會去投訴他。雖然有可能是他想太多了，但這種事的確有可能會發生。不過，他覺得在火葬場上班比在便利商店好太多了，而兩者最大的差異就是，「在火葬場，沒有人會穿著全身愛馬仕問我第二件有沒有六折的。」

(中時新聞網)