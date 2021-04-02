藻礁公投獲得逾70萬份連署書，日前送進中選會後，藻礁公投聯盟日前與農委會主委陳吉仲見面，部份外界人士質疑，目前無論開發或保育皆不是農委會權責，為何仍要與其見面？藻礁公投領銜人潘忠政今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問時指出，過去曾與中油溝通多次，但仍堅持在大潭設三接為唯一方案，雖然農委會目前不是主管單位，但相信他仍有保育的觀念。

三接案的開發主管機關為經濟部、中油、台電等單位，目前藻礁保育主管機關為海洋委員會，但近日卻與沒有權限的陳吉仲、民進黨副秘書長林飛帆談論藻礁公投議題。

潘忠政表示，會在近日與陳吉仲見面是因為在公投送件當天表明「開啟溝通大門」，陳吉仲在3月23日給其訊息希望見面，雖然瞭解他沒有權限、也不是最後下決定的人，但希望透過陳吉仲這個橋樑傳給有權決定的人，當天會後也表達與總統見面等期待，但堅持只有遷離大潭藻礁範圍才是善意方案。

(中時 )