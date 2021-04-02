台中市西區的公園發現女屍，疑因老婦人死亡後，兒子無力處理後事竟丟包。(林欣儀攝)

台中市西區一處公園驚傳發現女屍。上月23日清晨，有民眾在公園溜滑梯上發現一具女屍，警方前往處理時，因該屍體身上沒有證件，一度以無名屍處理，後調閱監視器發現，死者為85歲陳姓老婦人，在半夜被她55歲兒子丟包，因屍體上沒有任何外傷，仍在釐清是生前或死後丟棄。

住在附近的民眾表示，上周某天早上要去買菜時，經過該公園，就見到多名員警在處理事情，小心翼翼將一名身材瘦小的老婦人從溜滑梯上搬下來，之後放置在一旁，她去拿了菜返回時就見到婦人身上已經蓋上白布，當時感覺有點驚嚇。

警方證實，上月23日早上接獲民眾報案，指稱該公園內有具女屍，前往協助處理，因屍體身上沒有證件，只能先以無名屍處理，後來調閱公園監視器，發現是一名男子在半夜時用輪椅將婦人推到公園，然後再搬到溜滑梯上，經訪查後，確認死者為陳姓婦人、男子則是婦人的兒子。

據了解，平常男子在家裡照顧老母親，疑因家中經濟困頓，他發現母親死亡後，一時慌亂且自認無力處理後事，才將母親丟棄到公園。目前檢警已相驗屍體，但因陳婦身上沒有外傷，法醫已採集相關檢體將檢驗陳婦生前是否有服用藥品，釐清死因。

(中時 )