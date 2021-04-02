前馬刺明星中鋒艾卓吉2日首次穿上籃網球衣登場，這是他相隔1個月時間重新打球，先發打了29分30秒，貢獻11分、9籃板、6助攻、2抄截與1火鍋的全能數據，幫助籃網以111比89輕鬆擊潰來犯的黃蜂，除了摘4連勝，籃網也以34勝15敗戰績，續居東區龍頭地位。

儘管哈登與杜蘭特腿傷缺陣，布雷克葛瑞芬與狄安卓喬丹也因輪休沒打，首次披上籃網球衣先發出賽的艾卓吉，上半場就摘9分、6籃板及5助攻，搭配厄文11分，幫助籃網一度領先來犯的黃蜂28分，上半場打完，籃網仍以68比48領先。

籃網來到第3節火力更猛，一開始就打出16比4，轉眼擴大差距到30分以上，黃蜂雖在末節一度想要追近，可惜籃網馬上換回主力，再把領先差距拉開，只能說黃蜂太不爭氣，尤其是在「球弟」拉梅洛鮑爾提前報銷後，表現越來越爛。

除了艾卓吉籃網處女秀表現優異，傑夫格林也替籃網攻下全場最高21分，沙梅特17分，厄文15分、11籃板及8助攻，泰勒強生15分，布魯斯布朗14分，看來籃網就算六星連線無法到齊，整體戰力仍很驚人；黃蜂以海沃德與葛拉漢各拿13分最高。

(中時 )