富商翁茂鍾被控藉訴追殺百利銀行（現法國巴黎銀行）經理諸慶恩，導致諸枉死，翁續要求諸的妻女代諸賠償5億，翁近日登報澄清，指是諸的妻女「自行」遞狀承受訴訟，並非他要追殺。對此，監委高涌誠表示，承受訴訟是正當權益的防衛，不應拿正當權益說諸的妻女不放手，「若翁茂鍾說沒有追殺，為何不撤回訴訟？」

公懲會前委員長石木欽爆與富商翁茂鍾不當往來，扯出重大司法醜聞，法務部下令重啟調查包含「怡華公司財務副總吳仙富偽造有價證券自首案」、「諸慶恩偽造定文單案」等4案。

對於被外界質疑逼迫吳仙富自首，還追殺諸的妻女，翁茂鍾近日登報澄清，辯稱他沒能耐逼吳自首，同時澄清他沒有追殺諸的妻女，而是對方自己要承受訴訟。對此，監委高涌誠直言，翁茂鍾的說法「避重就輕」。

高涌誠說，翁茂鍾稱吳仙富未經董事會同意，私下找巴黎銀行操作衍生性金融商品，並以公司名義開出1千萬美元本票給百利，這部分由於吳已過世，且案發至今逾20年，無法看到當初的會議資料，無從反駁，但這並非調查重點，重點是翁在訴訟期間，和司法人員密集接觸且買股。他強調，不能說吳仙富沒有被迫害，就推論司法官沒問題，這樣的說法跳太快。

至於翁茂鍾澄清未追殺諸的妻女，高涌誠表示，內行人聽聞後都會嘆一口氣，他指出，承受訴訟是正當權益的防衛，不應據此說諸的家人不放手，若沒有要追殺諸慶恩，就直接撤回對諸慶恩的訴訟即可。

高涌誠解釋，若諸的妻女沒有承受訴訟，依據民事訴訟法第178條，「當事人不聲請承受訴訟時，法院亦得依職權，已裁定命其續行訴訟」，若還不承受，就是一造辯論判決，「難道對方手要綁起來給你打？」

高檢署昨查出，翁茂鍾曾與股市名嘴「古董張」張世傑炒作佳和股票，翁被判1年確定，獲准易服社會勞動，翁於2012年到2013年在台南官田分駐所易服勞動時，疑多次缺席卻簽到，警涉包庇放水，台南地檢署昨約談麻豆警分局當年承辦業務人員和官田所員警共10人，全案朝偽造文書方向偵辦。

(中時 )