美國在台協會（AIT）成立42年，有望迎來第一位女性處長！據悉，美國國務院內定，副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）將接任AIT處長一職，若無意外將於今年夏天到任。

AIT現任處長酈英傑（William Brent Christensen）於2018年8月到任，今年夏天任期屆滿三年。有趣的是，酈英傑曾經在「女力經濟賦權高峰會」上透露，他的辦公室外有一面牆掛著AIT所有歷任處長的照片，每次經過那些照片都會忍不住注意到，到目前為止所有AIT的處長都是男性，「總有一天，我們需要改變這點。不久的將來，我們需要一位女性的AIT處長！」

孫曉雅為職業外交官，1991年進入國務院，海外經驗包含愛爾蘭、土耳其、牙買加、中國以及台灣，現職為APEC資深官員暨國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿，

2019年9月，台灣接連失去索羅門群島和吉里巴斯兩個太平洋友邦，孫曉雅隨即在下月訪問台灣，參加台美共同舉辦的「太平洋對話」以表示美國對台灣的支持。

孫曉雅當時致詞強調：「我今天在此代表川普總統與蓬佩奧國務卿啟動這項對話，並重申對太平洋的承諾堅定且將更強勁。」

蔡英文總統接見孫曉雅時也強調，台灣願意全力與美國以及其他理念相近國家加強合作。外交部表示，對美方的人事任命案沒有進一步評論，無論是誰，我方均樂願一起合作，深化台美友好關係。

(中時 )