富商翁茂鍾日前刊登廣告，指「諸慶恩偽造定存單案」中是諸慶恩的妻女自行遞狀承受訴訟。監委高涌誠表示，承受訴訟是正當權益的防衛，如果翁茂鍾沒有追殺，「為何不撤回訴訟？」

監察院在調查公懲會前委員長石木欽案時，發現翁茂鍾的筆記本中，詳實記錄與司法人員有多次不當接觸，甚至購買翁茂鍾旗下公司的股票因而獲利，監察院去年8月通過彈劾石木欽，移送懲戒法院審理。

根據監察院調查，翁茂鍾旗下的怡華公司，因進行衍生性商品交易，與百利銀行簽下1000萬美元本票，卻因虧損連連，銀行向翁茂鍾追討損失並聲請強制執行。翁茂鍾則提起「確認本票債權不存在」的民事訴訟，由怡華公司財務副總吳仙富向檢方自首，聲稱是他偽造有價證券，翁茂鍾因而勝訴免遭執行，而吳仙富在短短4個月內就起訴、判刑並緩刑。

另外，時任百利銀行經理的諸慶恩，則被訴在處理強制執行怡華公司千萬美元本票期間偽造定存單，提供給法院作為擔保。諸慶恩一審獲判無罪，二審判刑4月、緩刑3年。上訴最高法院期間，因諸慶恩死亡而改判不受理。

翁茂鍾3月25日刊登標題為「真相不可混淆，人格不容污衊」半版報紙廣告，指特定媒體在完全非事實下預設聳動標題，諸如追殺孤兒寡母、銀行員之死、又添一條冤魂等，嚴重顛倒是非，誤導社會大眾。

對於被外界質疑逼迫吳仙富自首、還追殺諸慶恩的妻女。翁茂鍾聲明指出，吳仙富開立本票是私人行為，董事會並不知情；並澄清他沒有追殺諸慶恩的妻女，是對方自行遞狀要承受訴訟。

高涌誠日前受訪時表示，翁茂鍾的廣告內容，「明顯是避重就輕」，指吳仙富是財務副總，可以自行處理，董事會不知情，更說吳仙富沒有受害、沒有被逼著自首。因吳仙富已經過世，20多年前上市公司的會議紀錄也查不到，但監察院的調查重點在於吳仙富案發生前後，司法人員和翁茂鍾有密集接觸，甚至買股票。

高涌誠說，「到底吳仙富去自首，對於確認本票債權不存在，以及怡安公司能否免除責任，這些對監察院都不重要」，那都是高檢署要重啟調查的，監察院的調查重點是司法人員與翁茂鍾曾密集接觸。

至於翁茂鍾澄清沒有追殺諸慶恩的妻女。高涌誠說，這內行人看了都會嘆一口氣，他反問，「不承受訴訟，難道要雙手綁起來被你打？」承受訴訟是正當權益的防衛，怎麼能說是諸慶恩的妻女不放手？如果翁茂鍾覺得沒有追殺諸慶恩的妻女，「那你訴訟為何不撤回？」（編輯：趙蔚蘭）1100402

(中央社)