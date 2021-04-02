台灣帛琉旅遊泡泡首發團1日風光出發，但這個「做了面子賠了裡子」的旅遊團，若買氣持續低迷，恐怕很快走入歷史。帛琉團接下來還有好幾個出團日，4日出發的目前僅10人報名、7日出發的甚至已有3、4家旅行社直接取消不出團了！政府高調宣傳的「旅遊泡泡」，沒想到真的「泡沫化」。

「說真的，好險我們沒開團」，旅行社業者透露，雖然疫情爆發以來，國人及業界都對「旅遊泡泡」有所期待，畢竟台灣防疫成績這麼好，「是該走出去的時候了」；旅遊業也對政府全力推動感到期待，不過相關規定實在太多了，「我去玩一趟回來還要自主管理14天，團費更是平常的兩、三倍，那我不如去東部住高檔飯店」。

其實次發團買氣不佳，從首發團只有不到兩成的團員是自己出錢，就可看出端倪。參與「旅遊泡泡」的雄獅、五福、鳳凰、大榮、巨大，以及KKday，原本推出6、7萬元的頂級收費，眼看民眾不捧場，價格對半砍到不用4萬元，仍無人聞問。

業者認為，「旅遊泡泡」應該是兩國互惠，現在看來只有台灣送客人過去，有帛琉人來台灣玩嗎？只看到帛琉總統風光訪台，然後就回去了，「做Outbound（國外）是給別人賺，Inbound（國內）才能刺激本地經濟」。

據了解，原本打算加入「旅遊泡泡」的另一家航空公司，看到市場反應後已急踩剎車，先觀望一陣子再說。

(中時新聞網)