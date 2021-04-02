就算沒辦法上場比賽，籃網明星前鋒杜蘭特仍可在網路引爆難堪糾紛！由於忍受不了杜蘭特公然爆粗侮辱自己與妻子，甚至在網路上約他出來打架，美國知名演員麥克拉帕波特在社群媒體曝光他跟杜蘭特之間的私訊對話紀錄，也讓杜蘭特乖乖出面低頭道歉。

曾演過「六人行」、「越獄風雲」等美國影集的拉帕波特，跟杜蘭特之間恩怨起於去年12月，當時杜蘭特接受巴克利訪問時，全程只回答一個「是」，拉帕波特希望杜蘭特認真受訪，杜蘭特隨即回擊，「去告訴你爸爸巴克利問一些好問題，對他的爛問題，我只能回答是或不是。」

杜蘭特甚至打算把兩人衝突升級到幹架的程度，「我發誓看到你的髒屁股時，會朝你的臉上吐口水，你最好以命相搏，我們明天上午10點約在哪裡碰面如何？或者直接告訴我你家地址。」杜蘭特更牽連到拉帕波特的妻子，「你太垃圾了，連你老婆都不理你。」

如今眼見拉帕波特公開兩人對話紀錄，杜蘭特才發現自己闖禍了，只好連忙出面道歉，「很抱歉，我讓大家看到我使用這樣的言語，這並非是我想讓大家看到或聽到的言論，希望一切就此落幕，讓我回歸球場。」籃網高層也開始關注到這次風波，更找了杜蘭特約談。

(中時 )